南非迫遷我駐館 外交部：曾召見駐台代表抗議

南非政府傳出要求我駐南非代表處遷出首都。外交部今指出，我方在10月7日接獲南非文件通知後，外交部長林佳龍即指派亞非司司長召見南非駐台代表表達不滿和抗議，也強調外交部對於未來的可能發展都有準備。

外交部今舉行例行記者會，針對媒體詢問南非要求我駐館遷出首都一事，外交部發言人劉永健指出，南非外交部於去年12月曾以口頭方式要求我國駐南非代表處遷出首都，之後於今年4月正式致略要求駐處半年內遷至約翰尼斯堡，並於10月7日以電郵再次寄送節略予駐處，要求駐處於10月30日完成搬遷，否則關閉運作。

劉永健表示，南非此舉公然違反1997年雙邊協議的精神，以及雙方可在彼此首都設處的相關規定。面對此無理要求，我方斷不接受，外交部及駐處多次向南非政府據理力爭，要求南非政府改變此項傷害兩國情誼的決定。

劉永健說，我方10月7日接獲南非限期遷館文件後，林佳龍即指派亞非司長賀忠義召見南非駐台代表，表達政府抗議、不滿及不能接受的立場。林佳龍並多次召開應變小組會議，指示在確保領事及僑民服務不致中斷、駐處同仁人身安全及館官舍產權不受影響的前提下，研議各項可能發展的因應方案。外交部對於未來的可能發展，都有準備。