林右昌與新北黨公職座談 蘇巧慧：沒談2026

民進黨秘書長林右昌今天邀集新北市黨公職座談，由於林右昌與民進黨新北市黨部主委蘇巧慧都是2026新北市長選舉熱門人選，外界關注是否觸及選舉議題。蘇巧慧會後表示，並未談及2026，只有把工作做好、拿出成績，才有勝選。

民進黨秘書長林右昌近期帶領黨務主管，巡訪非執政縣市，與地方黨公職座談，強化中央與地方的連結與協作。

新北場次座談今天在中央黨部舉行，蘇巧慧會前受訪表示，民進黨非執政縣市下鄉巡迴專案來到新北市，中央黨部建議因為人數眾多，到中央黨部召開，市黨部也從善如流。

歷經1個多小時的座談，與會人士會後表示，地方黨公職針對財劃法、能源、核能、治水、中央地方溝通等議題提出建議。

與會人士說，行政院長卓榮泰日前接受彭博（Bloomberg News）專訪，提及台灣對採用新核能科技的態度「非常開放」。有議員擔心訊息不同步，政府對於核能態度是否轉變；黨中央解釋，這是在可以克服社會對核能安全及核廢料處置難題的前提下，對新技術發展抱持開放討論態度。

蘇巧慧會後接受媒體訪問表示，中央黨部與新北市黨部及黨公職進行良好溝通，未來會建立更直接有效的直線暢通管道，從政策到建設需求，議員會盡量提出在地第一線感受，也希望新北市黨部以及中央黨部一起協助，從陸戰到空戰，有這麼堅強的新北市隊伍，在新北市一定能夠有好成績。

蘇巧慧進一步表示，所謂建立直接有效的管道是指，不管是政策或新聞宣傳，議員可以直接跟黨部一級主管索取資料或者提供意見，增加雙向溝通，新北市黨部也會協助兩邊串接，中央地方一條心，大家團結，新北會更好。

近來林右昌巡訪地方黨部時，黨公職多會就2026大選布局提出建議。由於林右昌與蘇巧慧都被視為2026新北市長熱門人選，媒體詢問蘇巧慧，今天會中是否觸及2026議題。

蘇巧慧說，今天沒有提到2026，全體黨公職一致希望新北市市政更好，這不只是議員，也是不分地方和中央黨部共同期待，只有把工作做好、拿出成績，才有2026勝選，也是對人民最負責的態度。