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藍委修憲法訴訟法 綠籲勿剝奪人民救濟機會

中央社／ 台北22日電

立法院司法及法制委員會21日初審通過憲法訴訟法第4條條文修正草案等案，保留送協商。民進黨立法院黨團今天表示，這次修法將癱瘓憲法法庭，希望藍營三思，不要剝奪人民向大法官尋求救濟的機會。

立法院司法及法制委員會21日審查國民黨立委翁曉玲等人所提憲法訴訟法第4條、第95條條文修正草案。翁曉玲修法版本增訂，大法官「現有總額」是憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位。委員會進行約9.5小時，國民黨立委挾人數優勢表決勝出，初審通過，但條文均保留送協商。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰與林楚茵今天召開輿情回應記者會，說明憲法訴訟法初審通過相關議題。

吳思瑤說，昨天國民黨立委以停止討論、強行表決的方式，把法案送出委員會，只能說這是「比遺憾更遺憾、比憤怒更憤怒」的事情，民間團體已站出來反對惡修憲法訴訟法、反對這種指鹿為馬的荒謬修法，更擔心憲法法庭遭癱瘓，也茵10月底有7位大法官將卸任，呼籲立法院先審查人事同意權案。

蔡易餘表示，翁曉玲提案要把大法官現有總額改為法定總額，這將使得體制錯亂，讓憲法法庭無法開庭，因為目前有15位大法官，如果不行使人事同意權案，大法官人數一直維持在8人，再加上如果又通過翁曉玲的修法版本，憲法法庭無法湊足參與評議所需的2/3門檻，即10位大法官。

蔡易餘說，在政治上，國民黨可以對抗，但在過程中，不應該剝奪人民向大法官尋求救濟的機會，請國民黨三思。

洪申翰指出，學者對這次修法非常憤怒，認為這是對司法權的政治報復、癱瘓憲法法庭，面對民間學界的聲音，藍白要一意孤行嗎。

此外，吳思瑤昨天在臉書撰文提及，在委員會遭國民黨立委羅智強偷拍，根本是政治痴漢。

媒體詢問事發經過及是否提告，吳思瑤表示，當下有向羅智強表達很不舒服，且面對這麼嚴肅的法案，她現在滿腦子都還是在憲法訴訟法，羅智強竟用嘻嘻哈哈的心情來面對，她希望羅智強把心思放一點在正務上。

國民黨 大法官 憲法法庭

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