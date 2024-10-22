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要台代表處遷離首都 外媒：台恐禁晶片出口南非

中央社／ 台北22日綜合外電報導

南非日前要求台灣駐南非代表處於10月底前遷出首都普勒托利亞，「若不從將關閉代表處」。南非外交人士擔心，台灣可能採取多項反制措施，包括禁止將晶片出口到南非等。

南非媒體「公民日報」（The Citizen）報導，近日傳出在中國施壓下，南非政府要求台灣駐南非代表處必須在今年10月底前遷出普勒托利亞（Pretoria），南非外交界指出，南非恐為此面臨嚴重反噬，因為有些台灣人正在敦促當局停止向南非出口所有晶片，作為報復，這可能癱瘓南非汽車製造業和其他仰賴台灣晶片的產業。

台灣是全球最大晶片出口國，世界各地汽車產業皆依賴台灣晶片，包括在南非組裝的知名西方汽車製造商。

此外，台灣也可能限制向南非民眾發放簽證，並驅逐5000名在台授課的南非教師，恐對南非就業和經濟帶來長期影響。

南非國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）發言人費里（Chrispin Phiri）表示，南非民主政府1997年切斷與台灣的政治和外交關係，此次決議將台北聯絡代表處（TLO）更名為貿易辦事處，並遷往南非經濟樞紐約翰尼斯堡（Johannesburg），符合聯合國大會第2758號決議，是標準外交作法，反映南非與台灣關係的非政治和非外交性質。

儘管在南非民主政府偏好與中國建交後，台灣與南非並無外交關係，台灣仍獲允設立一個聯絡代表處。

南非已故總統曼德拉（Nelson Mandela）曾因台灣在非洲民族議會（African National Congress, ANC）1994年競選活動中的援助，而傾向與台灣建交，但他的決定遭到非洲民族議會領導層否決，最終接受與中國建交。

2758號決議 半導體 南非 外交部 晶片

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