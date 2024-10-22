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民調／國慶後47%民眾不滿賴政府處理兩岸關係表現

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任後，兩岸關係持續緊繃，TVBS最新民調指出，47％民眾不滿意賴政府處理兩岸關係，更有34％認為兩岸關係會變壞，較就職時增加4個百分點，認為差不多的比例維持49%；整體而言，多數民眾認為現階段兩岸關係仍不會好轉。

賴清德不只在就職時重申兩岸互不隸屬，並在國慶晚會時稱，就年紀來說，中華人民共和國不可能是中華民國人民的祖國；國慶大會時重申，中華民國已在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬，並稱，中華人民共和國無權代表台灣。

民調顯示，64%民眾有看到或聽到賴清德的雙十國慶演說，其中近5成、49%民眾滿意、41%不滿意，10%民眾未表示意見。針對賴清德拋出的祖國論，57%民眾支持、26%民眾不支持，17%沒意見。

交叉分析顯示，各年齡層支持祖國論的比例高，其中20-29歲有72%支持，30-39歲及40-49歲有6成5以上支持。民進黨認同者93%支持，民眾黨認同者67%支持，中立民眾53%支持，明顯高於不支持，僅國民黨認同者63%不支持，高於23%支持。

針對賴政府處理兩岸關係，47%民眾不滿意、39%滿意，14%沒意見，與就職百日變化不大。至於對兩岸關係的未來展望，34%民眾認為會變壞，較賴就職時增加4個百分點，認為差不多的比例維持49%，只有6%認為會變好，另有11%無法判斷。整體而言，多數民眾認為現階段兩岸關係仍不會好轉。

此民調訪問期間為2024年10月11日至18日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣。有效樣本861人，市話428人，手機433人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.3個百分點。

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