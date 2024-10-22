TECC與吳怡農關係密切 徐巧芯：壯闊台灣是認證訓練單位

國民黨立委張智倫今日舉行記者會，質疑內政部消防署出版「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC）是戰爭前置準備。國民黨立委徐巧芯加碼揭露，由民進黨吳怡農成立的「壯闊台灣」與TECC關係非常密切。

張智倫等國民黨立委質疑，內政部消防署出版TECC是為戰時做準備，所謂40萬可恃民力根本是40萬民兵，且連學生都可能被動員支援軍事勤務。國民黨立法院黨團擬提出全動法第15條修正草案，刪除「學校青年動員服勤」字樣；徐巧芯也將提案修正民防法，刪除支援軍事勤務和學生等。

徐巧芯說，全動法第15條修正草案是國民黨立法院黨團提出，何時二讀、三讀不知道。全動法、民防法存在，教育部三不五時就會去發服勤調查表，而且是連哄帶騙，台北市8萬學生都收到，繳交回去同意的只有3700多人，且沒有清楚告訴家長跟學生法源依據，同意書上也沒有講到支援戰爭時期軍事勤務，只能寫同意，不能寫不同意，沒有拒絕的權利，也接到家長陳情電話，質疑是要讓孩子去當兵了嗎？最根本方式是讓高中學生從法源依據消失。

徐巧芯也提到，可以搜尋「TECC，壯闊台灣」，壯闊台灣就是TECC的認證訓練單位，民防、義警、基層員警到特殊勤務單位都是由壯闊台灣來做的後盾計畫。消防署跟美國非營利組織「美國精神」（Spirits of America，SOA）簽了合作計畫，也跟壯闊台灣簽了合作備忘錄，民國112年5月11日就有TECC課程，裡面提到是跟SOA以及壯闊台灣聯盟，教育推展訓練的公私協力典範，跟吳怡農關係相當密切。