台北上海雙城論壇繼續？北市府：至少副市長層級

台北、上海雙城論壇今年由台北市主辦，但民進黨議員何孟樺提案因大陸對台文攻武嚇，提案北市應宣布停辦，以示抗議。北市議會民政委員會上午討論後做出3決議，除了應積極展開與兩岸、國際各城市交流，也請市府在對等尊嚴善意互惠原則下辦理雙城論壇及兩岸城市交流活動，若今年因故未能辦理雙城論壇，應向議會提出檢討報告。

何孟樺指出，蔣萬安在選前2020年5月提出中共不再擾台、釋出善意、雙方對等，才有舉辦雙城論壇意義，並希望擴大其他城市交流，但上任後並沒有其他交流，只有上海雙城論壇，蔣萬安去了上海，但大陸仍擾台，以及各種演習恫嚇，沒有釋出善意。

她說，今年上海單方面拖延雙城論壇，外界說是蔣萬安訪美，但如果是對等，大陸一有不滿就不來，這是對等嗎？因這是蔣萬安自己選前政見，她要督促蔣萬安落實自己的政見。

國民黨議員游淑慧說，她覺得應鼓勵市府，除了上海，台北市政府應該開拓更多國際城市交流，而不是去阻擋其中一個城市論壇，海基會秘書長羅文嘉也說兩岸交流的門永遠開著，中央沒有阻止，就不應該自己把門關起來，如果中央覺得不宜，陸方來台就會擋下來，但中央並沒有擋。

國民黨議員鍾沛君說，若只因蔣萬安沒和其他城市交流，就停了十幾年的雙城論壇，這邏輯怪怪的，因為我國邦交國一直減少，總統也不要出訪友邦了？

民眾黨議員陳宥丞說，在對等尊嚴善意互惠原則下，兩岸應該守住得來不易的成果，但他要不客氣批評蔣萬安，已經10月底了，如果真的不辦，是看對岸臉色？台北市應該要有主體性和自己的原則，已經10月了還不辦，原因是蔣萬安出訪美國？還是過去成效不彰而不辦？市府都要講出來。

市府秘書長李泰興表示，時間還在磋商，論壇是雙方共識。之前有給時間，但大陸首長有行程，所以大家一定要談出個結果出來，但不會是因為訪美，這是外界揣測，大陸也沒有證實是什麼原因。

國民黨議員詹為元指出，現在可能是對岸來的層級不高，台北市政府有意見，蔣萬安市府並沒有屈就，現在卡住，是彼此有爭執，但只剩下2個月，如果辦不成，不只是蔣萬安任內重大施政問題，也是兩岸間目前唯一半官方管道的斷裂，影響兩岸關係。

國民黨議員曾獻瑩追問，卡住的原因是什麼？李泰興說，雙方有提出時間，以及能不能在層級上有一定的層級，過去上海至少是副市長，所以最低層級是副市長。