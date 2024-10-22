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綠：克服核安及核廢處置2前提下 對新核能持開放態度

中央社／ 台北22日電

行政院卓榮泰日前接受彭博（Bloomberg News）專訪，提及台灣對採用新核能科技的態度「非常開放」。民進黨立法院黨團今天說，若可以克服社會對核能安全及核廢料處置難題的前提下，對新技術發展當然抱持開放討論態度。

彭博刊出17日專訪卓榮泰內容。卓榮泰於專訪時說明：「只要台灣內部對於核能安全達到共識、對於核廢料的處理得到好的方向與保證、大家有高度的共識，我們可以公開討論。」

民進黨立法院黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會。

對於卓榮泰的專訪內容，是否與民進黨主張有所不同，民進黨團副幹事長洪申翰表示，賴政府對於有助於淨零的新科技發展一直保持開放態度，卓榮泰也在專訪提到，對於新核能的討論有必須克服的課題，包括社會對於核能安全及核廢料處置難題，如果在可以克服的前提下，當然對新技術發展抱持開放討論態度。

洪申翰說，這個想法與態度跟過去沒有太大差別，基本上是一致，對於新的技術發展都願意抱持開放觀察態度，也是面對科技事務一貫想法。

卓榮泰 核廢料 核能 民進黨 淨零 行政院

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