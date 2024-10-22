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卓揆不排斥新核能 徐巧芯：搞話術不如面對電力不足

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委徐巧芯今日表示，不要搞新名詞跟話術，應務實面對台灣電力不足問題。記者屈彥辰／攝影
行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委徐巧芯今日表示，不要搞新名詞跟話術，應務實面對台灣電力不足問題。記者屈彥辰／攝影

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委徐巧芯今日表示，不要搞新名詞跟話術，應務實面對台灣電力不足問題。

卓榮泰接受外媒專訪時，表示對新核能技術，保持開放態度。只要國內對於核安有共識，對核廢料處理有正確的方向與保障，若這些共識足夠，就可公開討論。

徐巧芯說，她問過卓榮泰核電廠要不要延役，卓揆明確表示「法律未修正，所以無法延役，一定要除役。」請問除役的核電廠為何還需要員工？要他們沒事做，領乾薪？如果是為了核電廠重新啟用，為何不延役？講話邏輯矛盾。

徐巧芯表示，再者何為新核能？核能還分新舊？新核能是指小型核電發電設施，還是一般的核電發電設施，因為是民進黨做的就叫新核能？如果大家願意共同面對台灣電不夠以及電價太高的事實，共同發展核能的話，國民黨非常願意支持。但不要老是搞新名詞、話術，應該務實面對台灣電力不足的問題、撥補台電2千億的必要性，以及台灣未來電力問題何去何從。

徐巧芯強調，整個行政機關除了撥補台電2千億外，額外編列電價費用非常高，每個部門都是如此。漲電價不只是民眾電費漲了，整個行政院費用也漲了，說撥不出錢給原民禁伐補償，政府真的沒有錢嗎？政府不是沒有錢，只是不想編。

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