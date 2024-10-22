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柯美蘭不滿蔡壁如要她閉嘴 民眾黨籲黨公職謹言慎行

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部群組點名前立委蔡壁如「閉嘴」。圖／取自Threads
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部群組點名前立委蔡壁如「閉嘴」。圖／取自Threads

民眾黨主席柯文哲父親柯承發身體狀況不佳，台中市政府顧問蔡壁如、柯文哲胞妹柯美蘭隔空交火。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，現在是柯家最難熬的時間，民眾黨會作為最強後盾，也會請黨公職發言謹言慎行，盡量不要傷害到柯文哲的家人。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則說，現在是柯承發最危急的時刻，希望柯文哲有機會陪伴家人，其他不必要的紛擾，希望能夠盡量避免。

媒體報導，民眾黨代表蕭賢義先前在內部群組，張貼蔡壁如受訪談及柯文哲父親的影片，而柯美蘭則在下方回覆「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」、「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人」等語。

吳怡萱今天受訪時表示，對於柯文哲家人面臨的遭遇，現在想必是最難熬的時間，民眾黨會作為最強後盾，協助柯家人度過難關，同時也會跟黨公職傳達訊息，希望發言的時候謹言慎行，盡量不要傷害到柯文哲的家人。

媒體詢問，此言引起部分小草炸鍋，希望能開除蔡壁如黨籍，外界也解讀中央與地方黨部溝通分裂，吳怡萱則說，這種揣測的分化言論，在這個時間點最不必要，還是呼籲也轉達各個黨公職，發言的時候要謹言慎行。

另外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨立委張啓楷受訪表示，柯承發的病情很嚴重，都不知道可以撐多久，現在就是要把他照顧好，台灣是一個善良、尊重孝道的地方，其他事情盡量不要多談、橫生枝節。

民眾黨立委林國成也說，台灣人很重視孝道，至於蔡壁如的說法，現在確實無法回答，是否為事實也毫無所悉，無法代為證實是真是假。

吳怡萱 張啓楷 林國成 柯文哲 柯美蘭 民眾黨 蔡壁如

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