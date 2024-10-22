高鐵南延方案轉折過程答不出來 黃捷要陳世凱多加油

高鐵南延屏東路線尚未定案，民進黨立委黃捷今天關切鐵道局從評估左營方案改變為高雄方案，轉折關鍵為何，交通部長陳世凱卻說不曉得。行政院長卓榮泰緊急補充說明，主要是行政院希望交通部到地方廣泛溝通。黃捷忍不住說「院長都比部長了解，部長要多加油。」

高鐵南延屏東計畫，未來高鐵是否進入高雄市區備受關注，交通部對於規畫方案說法前後不一，引發立委不滿。黃捷今天質詢時指出，過去高鐵南延方案認為左營方案較高雄方案容易一點，今年2月鐵道局發現左營方案不可行，7月11日她詢問是否要改為高雄方案，鐵道局稱沒有高雄方案；7月20日，當時交通部長李孟諺卻說，高雄方案評估中，難道是被鐵道局耍了嗎？轉折關鍵是什麼？

陳世凱回應，當時討論以左營方案為主，過程中有左營、高雄等方案在討論，討論過程當中還沒有定案，不清楚為什麼鐵道局說沒有高雄方案，不清楚相關過程。黃捷不滿表示，「你不能不曉得，拜託你回去了解清楚。」

卓榮泰見狀隨即補充表示，自520後不久，交通部便針對高鐵延伸至屏東的計畫進行報告，提出4條路線的可行方案，當時討論重點放在左營方案及高雄方案，更北或更南的延伸路線並未納入考量，目前剩下2個方案，行政院要求交通部到高雄廣泛溝通，或許就是進行這樣討論過程。

黃捷向陳世凱喊話，「院長比部長了解，部長要多加油了。」