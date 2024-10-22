柯美蘭槓蔡壁如網內互打？民眾黨新竹黨部籲：勿過度解讀

民眾黨前立委蔡壁如因受訪談及民眾黨主席柯文哲父親病情，遭柯美蘭在群組開嗆「閉嘴」。民眾黨新竹黨部主委李國璋今受訪時強調，這件事沒聽說黨內有什麼反應，希望各界不要過度解讀；民眾黨代表施淑婷也呼籲希望外界尊重家屬。

柯文哲因京華城弊案遭羈押至今，20日前立委蔡壁如受訪被問到柯文哲探視「柯爸」一事，透露部分病況，事後引發柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部LINE群組點名要蔡壁如「閉嘴」、「你沒資格洩露我父親的病情」，對此記者多次致電給柯美蘭，她均未接電話。

據了解，民眾黨黨員代表蕭賢義昨在民眾黨代表群組中，張貼蔡壁如談柯爸的受訪片段，柯美蘭接著就在群組開嗆「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人！」「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人！」這段對話截圖也被轉傳至其他民眾黨支持者的LINE群，再度引起議論。

由於此話題不斷延燒，還有小草跑到蔡壁如粉絲頁怒嗆「你夠了沒？能不能不要消費柯文哲和他家人，靠自己在政壇不能存活就退休吧，別佔著位子造成其他人的困擾。」民眾黨台中市黨部主委江和樹上午主動發聲明，呼籲黨內不要再「網內互打」主席不在，大家應更堅強、團結才對。

由於19日民眾黨新竹黨部主委李國璋曾在「為司法正義站出來」戶外開講透露，柯爸住進加護病房，引起外界關心柯爸身體狀況。對此李國璋今受訪也表示，他沒特別關注這件事情，目前也沒聽說黨內有什麼反應，希望各界不要過度解讀，也應該避免無謂的政治操作。