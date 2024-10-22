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被小草指責 蔡壁如：勿對我情緒發洩、叫記者別問柯家人問題
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭要同黨蔡壁如「閉嘴」，蔡壁如臉書遭「小草」灌爆，要求蔡別再提柯家的事。蔡壁如留言回嗆，「妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題」、「請勿對我情緒發洩」；有其他小草留言緩頰。
民眾黨主席柯文哲之父轉送台大醫院加護病房，引起黨內雜音問題，有小草在民眾黨前立委蔡壁如臉書指責她，蔡壁如回嗆「不團結，搞分化」、「妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題，我很困腦（編按：疑為「困擾」筆誤）」。
針對小草指責，蔡壁如回說，「我前天和黃國昌沒講話，說零互動。回答柯家人的問題，被說消費。柯爸住院問題，黨部回應的，我沒多說。」蔡壁如最後回一句，「我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。
民眾黨主席柯文哲父親轉送台大醫院加護病房，蔡壁如日前稱有朋友帶「柯爸」的病歷請律師給柯文哲看，此話引起柯妹柯美蘭不滿，在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情。
有小草在蔡壁如臉書留言說「請問你代表阿北家屬嗎？為什麼每次都亂發言惹出一堆風波，拖累民眾黨」，有小草緩言「她只是說柯有去看爸爸，爸病了，兒去看爸，有什麼錯呢」。
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