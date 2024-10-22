快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

被小草指責 蔡壁如：勿對我情緒發洩、叫記者別問柯家人問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
蔡壁如也到場聲援，但未站上台，在台下助講。記者劉星君／攝影
蔡壁如也到場聲援，但未站上台，在台下助講。記者劉星君／攝影

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭要同黨蔡壁如「閉嘴」，蔡壁如臉書遭「小草」灌爆，要求蔡別再提柯家的事。蔡壁如留言回嗆，「妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題」、「請勿對我情緒發洩」；有其他小草留言緩頰。

民眾黨主席柯文哲之父轉送台大醫院加護病房，引起黨內雜音問題，有小草在民眾黨前立委蔡壁如臉書指責她，蔡壁如回嗆「不團結，搞分化」、「妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題，我很困腦（編按：疑為「困擾」筆誤）」。

針對小草指責，蔡壁如回說，「我前天和黃國昌沒講話，說零互動。回答柯家人的問題，被說消費。柯爸住院問題，黨部回應的，我沒多說。」蔡壁如最後回一句，「我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。

民眾黨主席柯文哲父親轉送台大醫院加護病房，蔡壁如日前稱有朋友帶「柯爸」的病歷請律師給柯文哲看，此話引起柯妹柯美蘭不滿，在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情。

有小草在蔡壁如臉書留言說「請問你代表阿北家屬嗎？為什麼每次都亂發言惹出一堆風波，拖累民眾黨」，有小草緩言「她只是說柯有去看爸爸，爸病了，兒去看爸，有什麼錯呢」。

前民眾黨立委蔡壁如臉書，回嗆小草內容。圖／取自蔡壁如臉書
前民眾黨立委蔡壁如臉書，回嗆小草內容。圖／取自蔡壁如臉書

加護病房 台大醫院 柯文哲 柯美蘭 民眾黨 蔡壁如 黃國昌

延伸閱讀

要求市長讓蔡壁如備詢 江和樹：不能「罵不還口」

被柯美蘭批沒資格洩漏柯父病情 蔡壁如9字回應

不滿蔡壁如談柯爸病情 柯美蘭群組開嗆「請她閉嘴」

議員轟市府顧問不備詢 蔡壁如：市府憂成常態才不來

相關新聞

柯美蘭嗆沒資格洩露她父親病情 蔡壁如：沒說病情可理解她心情

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情，蔡壁如今天表示，柯美蘭應該是傷心的，可以理解她心...

今年雙城辦不辦？林奕華曝時間：台北、上海有共識一定會辦

今年雙城論壇尚未確定舉辦時間，北市副市長林奕華今接受廣播專訪表示，今年雙城一定會辦，林坦言，兩岸關係最近較緊張會是一個因...

巡察法務部 監委關注無期徒刑分級化、詐欺量刑過低

監察院副院長李鴻鈞今天率監委巡察法務部，與會監委關注無期徒刑分級化的疑義、打詐措施所遭遇困境與因應措施為何、詐欺案件量刑...

民眾黨團指三接管線保冷材料不合格 中油：不合格就拆除重做

民眾黨立委張啓楷今天說，中油三接工程包覆的保冷材料，竟從2月起都處於不合格狀態，中油為趕工竟不顧公安、放水廠商，他要求全...

藍委質疑TECC手冊 吳怡農：社會安全不該是鬥爭籌碼

消防署發表戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手冊，國民黨團指內容充滿上戰場的知識，立委徐巧芯還質疑，「壯闊台灣」與TECC...

卓榮泰對新核能持開放態度 賴士葆：騙術混淆視聽

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委賴士葆今日表示，根本是用模糊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。