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中共軍演意在美國 洪孟楷斥：拒拿台灣當箭靶

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

中共宣布將於距離台灣本島最近的「牛山島」展開實彈射擊。國民黨立委洪孟楷今日表示，中共項莊舞劍而意在美國，拒絕拿台灣當箭靶。

福建平潭海事局昨日發布「航行警告」宣告，平潭牛山島沿海部分區域22日將進行實彈射擊，禁船舶駛入，該地距新竹約119公里，距離台北市約165公里。適逢駐美代表俞大㵢接受外媒專訪，表示台灣人已經準備好作戰。

洪孟楷說，一周前才結束中共軍演，昨晚又發布航行警告，牛山島直線距離台灣僅120公里，對岸越來越靠近台灣的軍演會引起台灣人民反感，不利兩岸關係，就算「項莊舞劍，意在美國。我們拒絕拿台灣當箭靶，也不接受任何威脅，更不希望有任何兩岸擦槍走火的可能。」

洪孟楷表示，他也要請教民進黨，釋放什麼消息面對越來越接近的軍演？駐美代表接受專訪竟說台灣人願意且準備好作戰，駐美代表憑什麼講台灣人願意做好作戰準備？要講也是三軍統帥賴清德來講，台灣人有授權駐美代表這樣發言嗎？這樣的發言看在國際社會眼裡怎麼想，台灣準備好開戰了嗎？這是民進黨不得迴避的問題。

中共 共軍 台海 洪孟楷 美中關係 軍演

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