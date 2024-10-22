TECC隨堂考「最好救護是殲滅對手」 徐巧芯：要我們送死

國民黨立委張智倫今質疑，內政部消防署出版「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC）是戰爭前置準備，其中某題隨堂測驗，正確答案竟是「有時最好的救護不是試圖援救傷患，而是殲滅對手」；讓國民黨立委徐巧芯直呼：「黨就是要我們去送死！」

賴清德總統日前宣布成立全社會防衛韌性委員會，目標要充實40萬可恃民力，遭質疑是40萬民兵。內政部長劉世芳曾否認相關說法，表示民力是要維持社會、政府正常運作，維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務。

張智倫和多名國民黨委今日舉行記者會，質疑，TECC手冊當中充斥大量戰場救護知識，儼然是為戰爭做準備。張智倫說，從立院內政委員會查資料，發現有個計畫為「韌性國家醫療整備計畫」，相信是全社會防衛韌性委員會的眾多計畫之一。該計畫由衛福部、內政部、國防部等進行為期3年多計畫，花費90幾億，衛福部的計畫是76億，內政部8億，國防部5億，95%預算都是密件，是不想讓立委監督嗎？

張智倫說，若未來95%都是密件，未來一定會跟黨團報告，是否用開秘密會議方式，了解裡頭不符合計畫內容的部分，有不對的是否考慮凍結。他舉當中幾題隨堂測驗為例，徐巧芯代為朗讀問題「對於TECC救護，以下觀念何者正確」，A選項是「有時最好的救護不是試圖援救傷患，而是殲滅對手。」張說，A選項為正確答案。到底是40萬民力還是40萬民兵，社會自有公評。

國民黨立委許宇甄表示，TECC手冊都是在講戰時準備，如果要為戰爭準備，就大方告訴民眾。她查了公開招標標案並未查到這個標案，經瞭解，這筆經費來源是美國民間組織SOA捐贈，民間單位可以找任何人合作出版，為何要找消防署出版？捐給政府後，政府卻把出版業務交給民進黨立委助理創辦的公司，為何要迂迴方式，不敢公開招標？

國民黨立委徐巧芯說，她剛剛看到那題馬上選擇A，「因為黨就是要我們去送死。」她表示，國民黨立法院黨團擬提案修正全動法第15條，刪除「學校青年動員服勤」。她個人則要提案修正民防法，刪除支援軍事勤務和學生等字眼。她支持政府針對救災救難來進行，但不要欺騙大家非民兵，保護幼苗都做不到，政府還是人嗎？

國民黨立委洪孟楷說，全社會防禦實際要做的就是全民皆兵，才會發生教育部要求高中生做服勤意願調查，教育部負責的是精神方面動員，跟人員動員不相關。發布TECC手冊時，內政部官員還說這是要因應未來的暴力攻擊、有害物質、大型交通事故等訓練手冊，如果是暴力攻擊、有害物質，要讓第一線人員面對嗎？出版者就是內政部消防署，內容是否應理解跟確認？公家機關出版品用的經費是民間經費，是否符合流程？民進黨要告訴國人，說清楚是否要全民作戰。