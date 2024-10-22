民眾黨團爆中油為趕工不要命 三接保冷管成不定時炸彈

民眾黨立委張啓楷今天說，第三天然氣接收站發生弊案，隨時可能發生斷氣危機，保冷管係數出現問題，長度超過8000平方米，中油為了趕工不顧公安，廠商連送驗報告都作假，甚至還使用早已禁用的氟氯烴，應該馬上暫停工程，換掉所有出問題的器材。

民眾黨立法院黨團上午舉行「中油為趕工不要命！三接弊案斷氣危機」記者會，張啓楷指出，中油為了趕工不要命，第三天然氣接收站發生弊案，隨時可能發生斷氣危機，民進黨政府接續停用核電廠，結果連天然氣都發生問題，如今保冷管係數出現問題。

張啓楷說明，他的辦公室接獲吹哨者檢舉，中油站區進行首次抽驗，結果發現材料不符規定，保冷管線的係數有問題，直到第四次抽驗都不合格，後來中油決定不再接收不合格材料，但是廠商持續提供不合格的材料，而且就連送驗報告都作假。

張啓楷說，中油發現材料有問題，面對立委質疑隱瞞事實，不合格的材料超過8000平方米，中油基層非常盡責，但是高層選擇放水，還說要邊用邊換，穿著西裝改西裝，這是多危險的事情，況且我國早已禁用氟氯烴，蒙特婁議定書也明文禁止，施作廠商卻持續使用，恐怕將傷害國際形象。

張啓楷表示，保冷器材有冷凝跟結冰的問題，如果沒有達到保冷係數，勢必增加管線裂縫、爆炸等風險，行政院長卓榮泰重視三接工程，難道只為了趕工，完全不顧公共安全，發生這麼離譜的事情，現在應該趕快停下來、馬上改用合格的材料，而不是繼續戴著鋼盔往前衝。

民眾黨團副總召吳春城指出，三接是能源轉型的重要建設，當初中油提出三大保證，包括護藻礁、減空汙跟穩供電，結果現在全部跳票，保冷管線不保冷，使用不合格的材質，廠商還造假驗收報告，使用不精準的海象預測軟體工具，甚至有豆腐渣工程的疑慮，對於政府的施政跟承諾，人民恐怕要打上大大的問號。

民眾黨立委林國成則說，民眾黨的立場很簡單，只要有弊案損害老百姓，就是一定要站出來揭發，三接工程使用的瑕疵品，未來會影響公共安全，卓榮泰希望如期完工，現在只有趕工沒有公安，呼籲經濟部長郭智輝、工程會主委陳金德、勞動部長何佩珊不要再睡了，馬上就成立專案小組調查清楚，絕對不能只有趕工沒有公安。

民眾黨團幹事長麥玉珍表示，保冷管線不保冷，中油要邊用邊修，可能有失職及包庇廠商的情況，而且工程違反特婁議定書，恐怕還會損害台灣的國際聲譽，呼籲政府立即徹查此案、確保施工安全，而在尚未完成驗收以前，絕不可進行試運轉或送氣，導致天然氣斷氣的嚴重後果。