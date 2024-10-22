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蘇花安、國5銜接蘇花改 交通部：目標2032年完工通車

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與交通部長陳世凱（右）今出席立法院會備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）與交通部長陳世凱（右）今出席立法院會備詢。圖／聯合報系資料照片

蘇花公路每逢颱風豪大雨頻中斷，影響東部交通。民進黨立委陳俊宇今天關心蘇花安、國道5號銜接蘇花改公路計畫進度。交通部陳世凱表示，國發會日前會議表達予以支持，後續設計、土地取得若順利，國道5號銜接蘇花改及蘇花安目標2032年完工通車。

「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」於2020年1月全線通車，由於「東澳-南澳」、「和平-和中」及「和仁-崇德」等路段仍存在線形標準低、災損阻斷及路廊瓶頸，公路局再規畫「台9線蘇花公路安全提升計畫」及「國道5號銜接蘇花改公路計畫」， 經費預算802億、178億元，日前通過環境影響評估。

陳俊宇今天於施政總質詢關切蘇花安及國道5號銜接蘇花改公路進度，陳世凱表示，上述兩項計畫國發會於上周開會表達支持，公路總局後續將辦理設計跟用地取得，希望2032年完工，努力達成交通階段。

陳俊宇詢問如果蘇花公路中斷，有無其他交通疏運替代方案，陳世凱說，蘇花公路中斷的話，台鐵跟高鐵都會加開班次，同時空運也會爭取加開班機；海運部分，目前東部沒有固定船班行駛，需要調度新台馬輪支援需要花一兩天時間，目前正在討論建立旅遊型態藍色公路，若未來蘇花公路中斷，海運可以馬上銜接運量。

宜蘭鐵路高架化部分，陳世凱說，目前努力2年內動工，會續交通部會加快審議程序，待行政院審議後會進行設計規劃，希望在行政院核定後10年內完工。

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