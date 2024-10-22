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要求市長讓蔡壁如備詢 江和樹：不能「罵不還口」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨議員江和樹今天質詢，要求市長盧秀燕同意蔡壁如到議會備詢。記者陳秋雲／攝影
民眾黨議員江和樹今天質詢，要求市長盧秀燕同意蔡壁如到議會備詢。記者陳秋雲／攝影

台中市府顧問蔡壁如應不應到議會備詢？民眾黨議員江和樹今秀出蔡壁如擔任北市府顧問時，也到議會接受質詢，他說，對她的了解是兵來將擋，一定會面對問題，如果她要來，市府還擋嗎？副市長黃榮表示，按慣例不必備詢，江要求請示市長盧秀燕， 否則民進議員把蔡說到「不能聽」、「聽不下去！」

民進黨議員昨聯合質詢，指市府顧問蔡壁如「坐領12萬月薪」，但不見她參與市府主管的相關會議；另有議員表示，她的督導轄區在海線，但常在其他地區看到她參加婚喪喜慶；涉及北市府多項社會矚目案件，卻規避議會監督。

市府指出，前市長林佳龍任內有例可循，內政部函示非主管重要業務，幕僚不必到議會備詢，已形成慣例。

法制局長李善植今回應江和樹，地方制度法規定「不必」到議會，但蔡壁如願意的話可以來，但仍視市府的決定。蔡壁如針對此事，昨回應指出為府會和諧，她可以備詢，但須尊重市府決定。

江和樹強調最近沒與蔡壁如聯絡，但昨天看到民進黨議員的質詢，實在聽不下去了。他說，蔡壁如的個性是面對問題的人，以前擔任北市府顧問就到議會備詢，與大砲議員也對答如流，蔡壁如現在變成「罵不還口」，他看不下去。

林佳龍 蔡壁如 議員

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