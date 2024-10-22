蔡正元曝光蔡氏族譜 妙回連勝文留言：要稱蔡依珊一聲「姑姑」

前立委蔡正元昨(21)日在臉書曝光修訂後的蔡氏族譜，洋洋灑灑記錄著家族更迭，釣出中國國民黨副主席連勝文親留言回應：「我太太她們家族祖籍也是泉州青陽，我太太應稱您為宗長！」，而蔡正元也回覆表示：「不敢，不敢，蔡清水的輩份很高，很可能我還要稱呼依珊『姑姑』」。

蔡正元說，祖先自泉州帶到台灣的族譜，與蔡氏家廟中的一字不差。蔡正元也將祖譜修訂成PDF版本，並在修訂本前頭以「青陽三十三世孫蔡正元修訂」標示，表示蔡家族源是蔡叔度，為周文王姬昌的第五子，並解釋蔡姓從何而來。

蔡正元也提到「族譜是怎麼寫的」，他表示，因為族譜是用毛筆抄寫，且字跡很大，每頁只寫一兩位祖先，頁數就變很多，而且並未有標點符號和斷句，讀起來比較辛苦。

為了讓更多人一覽族譜樣貌，他將祖譜修訂成PDF版本，還增加了標點符號和斷句，讓更多人閱覽參考。他說，在修訂的過程中，發現有些即便是用繁體字寫成，但在現代的電腦版本也查無此字，因此用括弧示意。

就版本而言，蔡正元也說，家傳的族譜是單一族系的嫡傳族譜，與蔡氏家廟的多族系族譜在格式上略有差異，即是僅記載直系族傳，而不記載旁系族傳。

該文讓連勝文親自留言表示：「我太太她們家族祖籍也是泉州青陽，我太太應稱您為宗長！」蔡正元也親回：「不敢，不敢，蔡清水的輩份很高，很可能我還要稱呼依珊『姑姑』。哈哈。」

網友看完蔡正元修訂的蔡家族譜則大驚，原來他是周文王的後代，也覺得未修訂的族譜「要看到懂，還真是不簡單」，有網友對於他重視族譜有感，「念舊、懷舊，必是有情者，小者心繫家人家族，大者胸懷國家天下，個人放兩邊，他人擺中間」。