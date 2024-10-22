快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

影／民眾黨內不平靜 台中黨部主委：不要站在台北高度看中南部

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押禁見中，但黨內同僚間似乎並不平靜。民眾黨台中市黨部主委江和樹上午主動發聲明，呼籲黨內不要再「網內互打」主席不在，大家應更堅強、團結才對。

江和樹今是針對外界傳出台中市政府顧問蔡壁如似在中南部「布局」黨代表選舉，並引發許多解讀一事，做出相關回應。並表示他沒有挺任何人，但認為槍口應該一致對外，不要永遠都在打自己人。何況蔡壁如已來台中，也不管黨務了。

江和樹拉高分貝說，只要地方有需要，蔡壁如都會親自到，怎會在被傳要滅黨之際，還傳出她要操控地方黨代表？但鼓勵大家出來選黨代表不是一件好事嗎，有心人士在擔心什麼？

他問，還沒有台灣民眾黨時，是誰陪在柯文哲身邊、陪他打仗？現在黨成氣候了，是誰在享受？地方經營真的很辛苦，大家要面對的是百姓對我們的批評指教，團結不一定會成功，但這樣才有機會。知道地方經營有多辛苦嗎？不要站在台北的高度看中南部，這是不行的。

民眾黨台中市黨部主委江和樹上午主動發聲明，呼籲黨內不要再「網內互打」。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹上午主動發聲明，呼籲黨內不要再「網內互打」。圖／江和樹提供

台中市 台灣民眾黨 柯文哲 民眾黨 蔡壁如

延伸閱讀

被柯美蘭批沒資格洩漏柯父病情 蔡壁如9字回應

不滿蔡壁如談柯爸病情 柯美蘭群組開嗆「請她閉嘴」

議員轟市府顧問不備詢 蔡壁如：市府憂成常態才不來

蔡壁如「證實」柯文哲看柯爸 陳智菡：諸多錯誤須澄清

相關新聞

柯美蘭嗆沒資格洩露她父親病情 蔡壁如：沒說病情可理解她心情

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情，蔡壁如今天表示，柯美蘭應該是傷心的，可以理解她心...

今年雙城辦不辦？林奕華曝時間：台北、上海有共識一定會辦

今年雙城論壇尚未確定舉辦時間，北市副市長林奕華今接受廣播專訪表示，今年雙城一定會辦，林坦言，兩岸關係最近較緊張會是一個因...

巡察法務部 監委關注無期徒刑分級化、詐欺量刑過低

監察院副院長李鴻鈞今天率監委巡察法務部，與會監委關注無期徒刑分級化的疑義、打詐措施所遭遇困境與因應措施為何、詐欺案件量刑...

民眾黨團指三接管線保冷材料不合格 中油：不合格就拆除重做

民眾黨立委張啓楷今天說，中油三接工程包覆的保冷材料，竟從2月起都處於不合格狀態，中油為趕工竟不顧公安、放水廠商，他要求全...

藍委質疑TECC手冊 吳怡農：社會安全不該是鬥爭籌碼

消防署發表戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手冊，國民黨團指內容充滿上戰場的知識，立委徐巧芯還質疑，「壯闊台灣」與TECC...

卓榮泰對新核能持開放態度 賴士葆：騙術混淆視聽

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委賴士葆今日表示，根本是用模糊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。