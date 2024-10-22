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影／民眾黨內不平靜 台中黨部主委：不要站在台北高度看中南部
民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押禁見中，但黨內同僚間似乎並不平靜。民眾黨台中市黨部主委江和樹上午主動發聲明，呼籲黨內不要再「網內互打」主席不在，大家應更堅強、團結才對。
江和樹今是針對外界傳出台中市政府顧問蔡壁如似在中南部「布局」黨代表選舉，並引發許多解讀一事，做出相關回應。並表示他沒有挺任何人，但認為槍口應該一致對外，不要永遠都在打自己人。何況蔡壁如已來台中，也不管黨務了。
江和樹拉高分貝說，只要地方有需要，蔡壁如都會親自到，怎會在被傳要滅黨之際，還傳出她要操控地方黨代表？但鼓勵大家出來選黨代表不是一件好事嗎，有心人士在擔心什麼？
他問，還沒有台灣民眾黨時，是誰陪在柯文哲身邊、陪他打仗？現在黨成氣候了，是誰在享受？地方經營真的很辛苦，大家要面對的是百姓對我們的批評指教，團結不一定會成功，但這樣才有機會。知道地方經營有多辛苦嗎？不要站在台北的高度看中南部，這是不行的。
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