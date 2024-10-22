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對韓國瑜好感者暴增386萬 游盈隆：從政治冷宮奇蹟復活

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會今天公布最新民調，行政院長卓榮泰滿意度45.3%；立法院長韓國瑜則是谷底翻身，約四成五民眾對韓國瑜有好感、二成三反感。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，以一個百分點約等於19.5萬人計算，意味增加386萬人的好感，這代表原本被打入民意冷宮的韓國瑜已重見天日，再度獲得民眾熱情的歡呼，在政治上奇蹟式復活。

民調詢問，「如果用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。請您用0到100之間的數字來表達您對立法院長韓國瑜的感覺。」結果顯指出，44.5%對韓國瑜的感情溫度是51度以上，27.3%沒有感覺，22.7%對他的感覺是49度以下。

游盈隆表示，台灣社會對韓國瑜的好感，與約五年前比大幅上揚20個百分點，從24.7%上揚到44.5%；反感方面，與五年前相比，台灣社會對韓國瑜有反感的人從48.9%銳減到22.7%。

該份民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間10月13至15日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

台灣民意基金會 民調 游盈隆 韓國瑜

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