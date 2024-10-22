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賴清德滿意度49% 游盈隆：年輕支持度質變「十月驚奇」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布最新民調，賴清德總統施政滿意度達四成九贊同，三成八不贊同，一成四沒意見、不知道。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會今天公布最新民調，賴清德總統施政滿意度達四成九贊同，三成八不贊同，一成四沒意見、不知道。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會今天公布最新民調賴清德總統施政滿意度達四成九贊同，三成八不贊同，一成四沒意見、不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，和上月相比，贊同者上升2個百分點，且45歲以下民眾評價出現反轉，變為多數贊同賴清德施政，賴總統聲望至今仍維持在中高檔，且社會支持結構年輕化，這很不尋常，也很不容易，是令人難以置信的「十月驚奇」。

游盈隆指出，從表面上看，過去一個月賴總統聲望上下浮動數字很小，不超過3個百分點，但這卻可能是許多變數交互作用下的結果。例如，賴總統提名七位大法官其中某些引發爭議，以及憲法法庭「死刑釋憲」出爐的社會衝擊，都可能使總統聲望短期下滑；但賴總統對中國態度與立場的強硬，從璦琿條約論、祖國論到中國無權代表台灣等等，有助於贏得廣大年輕人的向心；同時，藉雙十國慶場合向「中華民國派」送暖，也獲藍營不錯的迴響。

游盈隆指出，賴清德總統十月的社會支持結構發生質變；九月時，多數年輕人及多數大學及以上教育程度者並沒有跟賴總統站在同一邊，如今出現大翻轉，多數年輕人及多數大學及以上教育程度者竟和賴總統站在同一邊。

該份民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間10月13至15日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。

台灣民意基金會 年輕人 民調 游盈隆 賴清德

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