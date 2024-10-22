談新核能挨批立場反覆 卓榮泰：不是空口說白話

行政院長卓榮泰接受彭博新聞專訪指出，政府對新的核能技術態度「非常開放」，在野質疑政府核能立場反覆。他今天指出，只要符合前提，台灣不該置外於新技術，而核電廠留才是為因應核後端處理與新技術，相關內容會與台電清楚討論，不是空口說白話。

反核被視為民進黨長期立場，卓揆此言被外媒解讀是民進黨政府檢討反核立場的最明確表態，引發在野質疑，但行政院解釋，在安全、核廢處理得到解決、社會有共識前提下，政府都採開放態度，立場沒有轉變。

卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢前受訪指出，台灣社會真的需要多一點的信任，政府提出想法理應可以討論，而不是用非常不理性的言詞來批評。

卓榮泰以汽車為例，他說，從燃油車到電動車，劃時代的不同產品造成社會的能源、空氣負擔不同，他期待新的能源技術再有朝一天，能夠沒有核安顧慮、核廢料處理問題，社會也能夠集體有共識，那政府是採取非常開放的態度，難道台灣要置外於新的技術之外嗎？政府希望能跟著世界潮流一併研究發展，甚至學習。

此外，卓榮泰專訪中提及會留任除役核電廠員工，外界好奇究竟要留任多少、處理哪些工作。

卓榮泰表示，台電核電廠同仁有非常好的專業技術跟經驗，而核電廠除役要面對很多核後端處理，未來如果面臨新的技術，他們當然是首批人選，留下來多少、做什麼工作，政院會跟台電清楚了解，究竟法令規定如何、未來的期待如何、我方的研究計畫如何，不是空口說白話，希望朝野黨團跟他一樣用開放態度面對。