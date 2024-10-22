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總預算案協商無進展 今程序委料將表決後再卡關

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜召集朝野協商兩次未果，周四繼續協商。由於今天程序委員會輪值主席為民進黨立委沈發惠，在野可能動用表決權封殺總預算案。圖／聯合報系資料照片
明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜召集朝野協商兩次未果，周四繼續協商。由於今天程序委員會輪值主席為民進黨立委沈發惠，在野可能動用表決權封殺總預算案。圖／聯合報系資料照片

為化解明年度中央政府總預算案僵局，立法院韓國瑜召集朝野協商兩次，但仍無法取得朝野共識，周四繼續協商。由於今天程序委員會輪值主席為民進黨立委沈發惠，在野可能動用表決權再封殺總預算案。

總預算案卡關之後，行政院卓榮泰、韓國瑜先召集朝野吃和解飯，希望可以解開僵局，但當天在野陣營批評卓榮泰沒有提出具體解方；不過執政黨表示當天氣氛佳，將於朝野協商提方案。不過，歷經上周四、昨天兩天次協商，朝野還是無法取得共識。

昨天朝野協商時，在野陣營期許行政院主計總處主計長陳淑姿提出具體解方，但陳淑姿說明簡短，韓國瑜數度請求陳淑姿多加說明。陳淑姿表示，原住民禁伐補償金不敷的部分可由基金、總預算等協助辦理。

國民黨立法院團總召傅崐萁昨在協商時要求依法行政，並表示行政院若不同意，可依法提出覆議，而不是又要立法院修法轉回4萬元，根本是天方夜譚。

眼見朝野黨團僵持不下，韓國瑜裁示24日下午3時繼續協商，並拜託主計長妥為向各黨團說明。在野將於今天中午的程序委員會再次提案，將總預算案暫緩列案，由於輪值召委為沈發惠，料將上演表決大戰。

傅崐萁 卓榮泰 原住民 立法院 行政院 陳淑姿 韓國瑜

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