嘆「點菜說」被劃錯重點 卓榮泰：我不是來造成誤解

明年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰一席「點菜說」引發朝野論戰，他今天強調，很多朋友劃錯重點，行政、立法應互相尊重，在法律精神下尋求共識，政院便能嘗試依預算法規定解決問題，這也是各退一步，「我是來解決問題，不是來造成誤解的。」

在野黨不滿政院未依照立法院三讀通過的原住民保留地禁伐補償條例修正案，依法編足禁伐補償金每公頃6萬元，因此聯手5度阻擋明年度總預算案付委，韓國瑜昨天下午再度召集朝野協商，最終協商破局，周四再議。

卓榮泰指出，他最近有感而發的兩篇文章，第一次引用憲法、預算法等法律條文，但是對於如何依法執行，很多立法院先進有不同解讀，因此第二次他用更容易了解的白話方式，透過隱喻，結果也有很多朋友劃錯重點。

「總有一個辦法行得通。」卓榮泰續指，他認為第三種方法最好、最可行，政院建議，基於立法、行政兩院的互相尊重，立法院尊重行政院的預算編定跟編列權，行政院也尊重立法院的預算審議權，在憲法、預算法及財政紀律法的規定，及大法官釋字391號的精神內，尋求可能共識，未來大家都依法來做。

卓榮泰認為，如果可以這樣，針對今年禁伐補償的這些問題，行政院可以在取得雙方高度共識及社會理解後，嘗試依照預算法第91條規定，立法院徵詢行政院的意見，共同指出彌補資金的來源，就能解決問題，重點在這裡，「所以不要再畫錯重點」，這也是各退一步，「我是來解決問題，不是來造成誤解的。」