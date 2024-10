蔡英文超人氣驚喜訪法 台歐靠攏一中政策正質變

卸任元首蔡英文訪歐創許多紀錄,第二站法國更讓外界頗為驚喜。各界分析,因法中關係、歐盟地位、科技合作等原因,讓蔡英文的法國之行格外具象徵意義。專家分析,法國的一中政策正發生質變。

16日一早,前總統蔡英文在社群媒體上張貼了於巴黎羅浮宮金字塔前的照片,外界這才知道蔡英文前一天已抵達法國,接續她的訪歐行程。相對於捷克和比利時事先公開的行程,訪法某種程度上顯得低調。

即使如此,法方對蔡英文來訪的接待與熱情,卻毫不遜色。不僅受到參議院友台小組主席勒莫因(Jean-Baptiste Lemoyne)邀請,前國防部長暨前參議院副議長李察(Alain Richard)、前高等教育部長荷泰佑(Sylvie Retailleau)等人也都親自接待蔡英文。

訪法期間,蔡英文行程緊湊,16日一早應邀參訪法國最頂尖的科技學府巴黎-薩克雷大學,會晤校長加拉普(Camille Galap)與法國新創公司。隨後馬不停蹄,在議員的簇擁歡迎下出席國會友台小組在參議院舉辦的歡迎午宴。

除了對台灣十分友好的捷克,以及扛歐盟民主價值大旗的歐洲議會,蔡英文的法國行令人喜出望外,並在四個面向上格外具有重大意義。

一中政策的緩慢質變

爬梳地緣政治,即使在法中建交60週年、中國國家主席習近平不到半年前才剛造訪的脈絡下,法國政府仍為蔡英文開了綠燈。

一位匿名的法國高級外交官就向中央社強調,「巴黎的所有人」都很高興能接待蔡英文,而「台法關係從未如此堅定」。

巴黎政治學院(Sciences-Po)研究員、「歐台政治關係」(Les relations politiques Europe-Taïwan,暫譯)作者顧坤廷(Quentin Couvreur)也向記者表示,若政府不開綠燈,即使國會邀請蔡英文,她恐怕也不便前來,英國便是一例。

「換言之,或許她無法會見官員,政府對她前來也是歡迎的,這展現了法國透過國會外交、科技經貿等途徑強化與台灣接觸的意願,同時保持與北京關係」。

台灣卸任元首首次出訪法國,側面指出了法國一中政策的逐漸「質變」。

顧坤廷分析,一中政策仍是重要框架,「但在框架內部,可感受到事情正在改變。過去法國高層從未與台灣接洽過,但如今也有了高層對話」。

另外,法國官方聲明中,談及台灣或台海次數也越來越頻繁。過去台灣議題是禁忌,但如今強調現況與台海的和平穩定也包含在一中政策之中。

法國外交人士也告訴記者,一中政策讓法方能透過最高層級傳遞訊息,因此「法國與中國保持關係將有利於所有人,包括台灣」。他強調,「法國與中國的關係不會阻撓我們與台灣強化關係,兩者毫不矛盾」。

法國為歐盟領頭羊、印太要角

要分析法國行程與捷克、比利時的不同,就不得不提到歐盟第二大經濟體法國在歐盟政策的領導地位。歐盟近年強調的「戰略自主」就是由法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)提倡。

著有「和平夥伴:為何歐洲和台灣對彼此如此重要」(Partners in Peace: Why Europe and Taïwan Matterto Each Other,暫譯)的匈牙利學者馮儒莎(ZsuzsaAnna Ferenczy)向重點週刊(Le Point)指出,台灣清楚了解,若有個歐洲國家最可能被台海局勢衝擊,並能致力於印太地區,那便是法國。

法國外交官員也向中央社提及,歐洲已意識到印太與台海地區並非區域議題,而是全球議題;這區不穩定,所有人都受影響。

「因此只要每次有機會,如G7、G20峰會,法國都會致力重申區域穩定及維持現狀的重要性」。

確實,蔡英文抵法當天,法國外交部發言人才透過聲明對中共軍演表達關切,重申台海穩定對全球安全「不可或缺」。

民主訊號:法國輿論的挺台趨勢

多位議員向記者表示,非常榮幸接待蔡英文。「儘管是個人身分前來,但她享譽國際,代表著非西方的民主模式。法國對台灣的興趣從未如此之高」,一位外交人士說。

法國的挺台風潮,在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情後日益明顯,而推波助瀾的,便是中國的戰狼外交。國民議會前友台小組主席博多黑(EricBothorel)向中央社揭露,餐會前夕接到中國駐法大使館關切電話。但他表示,自己是自由的議員,不聽命於中國,「中國使館管不到我的行程」。

在歐洲疆界面對俄羅斯極權進犯之際,展示民主間的團結至關重要,這也是代表「韌性」與「民主」的蔡英文能受法國政界如此尊重的原因之一。

目前法國看待台灣有兩股趨勢。一是法國已了解到台灣處在風險地區,衝突爆發將影響世界。換言之,如今台灣已被放到法國輿論的地圖上。

近年另一趨勢逐漸明顯,就是法國人開始對台灣本身感興趣,不僅因地緣政治,而是因科技、文化、美食等,越來越多人造訪台灣。「台灣是許多世界進展的實驗室,影響了世界的未來」,法國外交官如此告訴記者。

科技、貿易實質進展

除印太地區外,台法還有另一項深具潛力的共同利益,便是經貿與科技合作。這也是蔡英文受邀法國國際企業行動聯盟(MEDEF International)「台法企業交流會」,與企業代表交換意見的原因。

此外,法國在航太等創新科技領域上相當先進,雙方科技研究生態互補。蔡英文在巴黎-薩克雷大學的會面,就聚焦在兩邊如何將研究轉化為產業合作。

據法國外交人士透露,蔡英文帶著一群台灣半導體等產業代表,與法國新創公司會面,具體加速半導體合作。「法國企業能為台灣半導體優勢的維持提供途徑,法國和台灣當局都會繼續鼓勵這樣的合作,包括提供經費支持」。

顧坤廷指出,90年代初台歐關係也有進展,但並未持續;近年台歐關係在蔡任內重新活化。如今她卸任後來訪,不僅展現賴清德總統有意繼續蔡英文的歐洲路線,也象徵台灣與部分歐洲國家關係的再度深化。

儘管蔡英文低調到訪未能接受外媒訪問,錯失讓民眾更認識台灣論述的機會頗為可惜,但政界、學界仍密切關注蔡英文的國際魅力與影響力。蔡英文藉著這趟訪歐之行,向台灣和歐洲人民展示,台歐對彼此都從未如此重要。