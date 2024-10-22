林信義出任APEC領袖代表

我國今年出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）經濟領袖峰會人選一波三折，總統府昨拍板，由三度參與ＡＰＥＣ會議，並曾在扁政府時代參與韓國釜山ＡＰＥＣ領袖會議的總統府資政林信義為總統特使。

據了解，總統府鎖定林信義具有財經專業、掌握政策和行事嚴謹三大優點，決定由他代表賴總統出席ＡＰＥＣ領袖會議。

ＡＰＥＣ領袖峰會將於十一月十五日至十六日在秘魯利馬舉行。

據悉，秘魯於十月十七日遞送邀請函，我方持續和秘魯交涉人選，府方最後提議林信義，秘魯對此沒有異議，終於達成共識。

總統府昨對外公布林信義代表出席ＡＰＥＣ領袖會議。總統府發言人郭雅慧表示，林信義三度參與ＡＰＥＣ會議，兩千年汶萊及二○○一年上海兩度代表我國參加ＡＰＥＣ部長級年會，並獲前總統陳水扁指派擔任領袖代表，率團參加在韓國釜山的ＡＰＥＣ會議，皆圓滿達成任務，期許林以專業經驗與豐富閱歷，於ＡＰＥＣ完整闡述我政策內涵，提升台灣能見度及重要性。

據悉，總統府請出林信義，因為他不但資歷橫跨公私部門，熟嫻國家經貿政策，同時於蔡賴政府皆任總統府資政，也是現今行政院經濟委員會創新組召集人。此外，林信義早年加入過國民黨，綠營執政時並未加入民進黨，朝野互動留下好評價，中性嚴謹形象有利於代表台灣出席國際場合。