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藍推2026選舉綁反廢死公投

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨多名立委昨在立法院發表「公投併大選聯合聲明」，預告將推動公投綁大選修法，目前已經一讀，目標是本會期通過修法，使「反廢死」公投可於2026年縣市長選舉時順利舉辦。記者張睿廷／攝影
國民黨多名立委昨在立法院發表「公投併大選聯合聲明」，預告將推動公投綁大選修法，目前已經一讀，目標是本會期通過修法，使「反廢死」公投可於2026年縣市長選舉時順利舉辦。記者張睿廷／攝影

國民黨立委羅智強、洪孟楷等多名藍營立委昨天在立法院發表「公投併大選聯合聲明」，預告將修法恢復「公投綁大選」，將公投權利還給民眾，目前法案已交付委員會待審，目標是本會期通過修法，使「反廢死」公投可於二○二六年縣市長選舉時順利舉辦。

憲法法庭日前判決死刑「有條件合憲」，國民黨立委批評形同「實質廢死」。藍營日前委託艾普羅民調公司於十月十四日至十七日進行民意調查，發現有百分之八十二的民眾反廢死，百分之八十反對實質廢死，百分之六十五支持二○二六年縣市長選舉可以結合廢死公投同時投票。羅智強、洪孟楷等多名國民黨立委在記者會宣示，將修正公投法列為本會期優先法案。

羅智強表示，民進黨當初利用國會過半席次優勢，拆開公投與大選，未來希望可以結合兩者，直接展現民意；相關法案已經院會一讀通過交付委員會審查，未來也會請國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩優先排案審查，使該法盡快上路。

公投 國民黨 廢死

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藍委：回應多數民意 推動恢復公投併大選

落實廢死民意 藍委修法公投併大選

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