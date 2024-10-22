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核三2號機大修 台灣「非核家園」41天

聯合報／ 記者林海李柏澔／台北報導
核三廠的二號機昨起停機大修，工期預估四十一天。本報資料照
核三廠的二號機昨起停機大修，工期預估四十一天。本報資料照

核三的二號機昨起停機大修，工期預估四十一天。台電表示，透過靈活調度傳統機組及無碳再生能源出力，仍維持日尖峰備轉容量率百分之十、夜尖峰備轉容量率百分之七以上，供電無虞。

國內核電機組陸續停機與除役，僅剩的核三廠二號機明年五月十七日停機，該機組昨起展開大修，台電各機組發電量網站也罕見顯示核能發電量為零，台灣進入短暫的「非核家園」。

核安會表示，核三廠二號機於十月廿日逐步降載停機，昨日開始進行機組第廿八次大修，為下一運轉周期執行設備維護保養及爐心燃料填換等作業。本次大修工期預估四十一天，核安會在大修期間將執行電廠大修視察以確認核三廠確實依相關程序執行。

台電指出，秋冬季風力發電效果佳，昨日風力發電維持在兩百萬瓩以上，超過兩部核三機組滿載發電，十月十九日更達近三百萬瓩，創歷史紀錄；太陽光電於中午時段出力亦可達六百萬瓩以上，再生能源逐漸成為供電要角，提升無碳電力占比，傳統機組搭配再生能源發電，讓傳統機組大修更具彈性。

台電指出，本次機組大修工期預估約四十一天，實際期程將依現場作業情形調整，台電事先做好相關規畫因應，在空汙季減煤下仍透過靈活調度傳統機組及無碳再生能源出力，供電無虞。

再生能源 台電 核三廠

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