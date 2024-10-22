快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

藍：政府對核能立場反覆 白：卓揆只會出張嘴

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰張睿廷黃婉婷／台北報導
國民黨立委王鴻薇昨批評政府對核能立場反覆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇昨批評政府對核能立場反覆。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰接受彭博專訪指政府對新核能技術態度「非常開放」。國民黨立委王鴻薇昨批評政府對核能立場反覆；民眾黨也酸卓榮泰是「思想上的巨人、行動上的侏儒」。民進黨立委洪申翰則說，賴政府一直對有助淨零的能源技術抱持開放心態。

國民黨立委柯志恩說，立委質詢時曾問卓榮泰，對美國正在開發新一代小型高效率核反應器態度，卓一開始不置可否，當立法院要審查「核子反應器設施延役條例草案」時，立場又踩得很硬；民進黨政府就是不斷玩兩手策略，讓外界搞不清楚最後的定調。

王鴻薇說，現成的核二、核三廠不只能發電、成本也低，如果政府對核能持開放態度，應先務實評估核二、核三的重啟與延役，再來討論新型核能；政府不使用堪用的核能廠，一直提尚未商轉的新型核電技術，是否又想浪費人民血汗錢、準備藉由新型核電大賺一波？

國民黨立委賴士葆說，電價高漲，民進黨民調支持度往下掉，卓榮泰深知原因，所以才會對外提及新的小型核能廠技術；且卓榮泰指的是ＳＭＲ（小型核電廠），而非核三延役、核一、二重啟，小型核電廠可能只會放在科技園區，對全台電力幫助有限，此番言論是在偷換概念，老調重彈。

民眾黨立委張啓楷說，卓榮泰就是思想上的巨人、行動上的侏儒，使用新核能要解決兩個問題，首先是弄清楚成本，再來是技術進步程度，而且未來還牽涉到修法，政府宣稱態度非常開放，根本完全沒有行動，都在原地踏步、故步自封，卓榮泰只會出一張嘴。

洪申翰則表示，賴政府一直對有助淨零的能源技術抱持開放心態，其中不只核能，先進地熱、碳捕捉封存也含括在內，但新的核能技術仍要滿足核廢處置難被處理、能源安全風險及社會共識等三大前提，總的來說，卓揆專訪論調與過去基調並無二致。

由於卓揆專訪中特別提到相關作為，是「因應任何可能的修法」，洪申翰指出，政院本就會對立院修法做情境評估，無論是除役、延役、核廢料處置，國家對核能專業人力的留任與需求，都不會因擁核和非核立場有所區分，各種情境都需要。

卓榮泰 張啓楷 柯志恩 核三廠 核廢料 核能 核電 洪申翰 王鴻薇 賴士葆

延伸閱讀

卓榮泰餐廳點菜說 在野立委批評比喻不倫不類

卓榮泰對新核能科技態度開放 白委嗆思想巨人行動侏儒

卓榮泰對新型核能持開放態度 王鴻薇：又想大賺一波？

【重磅快評】卓榮泰對新核能「非常開放」 丞相起風了？

相關新聞

柯美蘭嗆沒資格洩露她父親病情 蔡壁如：沒說病情可理解她心情

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情，蔡壁如今天表示，柯美蘭應該是傷心的，可以理解她心...

今年雙城辦不辦？林奕華曝時間：台北、上海有共識一定會辦

今年雙城論壇尚未確定舉辦時間，北市副市長林奕華今接受廣播專訪表示，今年雙城一定會辦，林坦言，兩岸關係最近較緊張會是一個因...

巡察法務部 監委關注無期徒刑分級化、詐欺量刑過低

監察院副院長李鴻鈞今天率監委巡察法務部，與會監委關注無期徒刑分級化的疑義、打詐措施所遭遇困境與因應措施為何、詐欺案件量刑...

民眾黨團指三接管線保冷材料不合格 中油：不合格就拆除重做

民眾黨立委張啓楷今天說，中油三接工程包覆的保冷材料，竟從2月起都處於不合格狀態，中油為趕工竟不顧公安、放水廠商，他要求全...

藍委質疑TECC手冊 吳怡農：社會安全不該是鬥爭籌碼

消防署發表戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手冊，國民黨團指內容充滿上戰場的知識，立委徐巧芯還質疑，「壯闊台灣」與TECC...

卓榮泰對新核能持開放態度 賴士葆：騙術混淆視聽

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委賴士葆今日表示，根本是用模糊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。