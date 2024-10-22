藍：政府對核能立場反覆 白：卓揆只會出張嘴

行政院長卓榮泰接受彭博專訪指政府對新核能技術態度「非常開放」。國民黨立委王鴻薇昨批評政府對核能立場反覆；民眾黨也酸卓榮泰是「思想上的巨人、行動上的侏儒」。民進黨立委洪申翰則說，賴政府一直對有助淨零的能源技術抱持開放心態。

國民黨立委柯志恩說，立委質詢時曾問卓榮泰，對美國正在開發新一代小型高效率核反應器態度，卓一開始不置可否，當立法院要審查「核子反應器設施延役條例草案」時，立場又踩得很硬；民進黨政府就是不斷玩兩手策略，讓外界搞不清楚最後的定調。

王鴻薇說，現成的核二、核三廠不只能發電、成本也低，如果政府對核能持開放態度，應先務實評估核二、核三的重啟與延役，再來討論新型核能；政府不使用堪用的核能廠，一直提尚未商轉的新型核電技術，是否又想浪費人民血汗錢、準備藉由新型核電大賺一波？

國民黨立委賴士葆說，電價高漲，民進黨民調支持度往下掉，卓榮泰深知原因，所以才會對外提及新的小型核能廠技術；且卓榮泰指的是ＳＭＲ（小型核電廠），而非核三延役、核一、二重啟，小型核電廠可能只會放在科技園區，對全台電力幫助有限，此番言論是在偷換概念，老調重彈。

民眾黨立委張啓楷說，卓榮泰就是思想上的巨人、行動上的侏儒，使用新核能要解決兩個問題，首先是弄清楚成本，再來是技術進步程度，而且未來還牽涉到修法，政府宣稱態度非常開放，根本完全沒有行動，都在原地踏步、故步自封，卓榮泰只會出一張嘴。

洪申翰則表示，賴政府一直對有助淨零的能源技術抱持開放心態，其中不只核能，先進地熱、碳捕捉封存也含括在內，但新的核能技術仍要滿足核廢處置難被處理、能源安全風險及社會共識等三大前提，總的來說，卓揆專訪論調與過去基調並無二致。

由於卓揆專訪中特別提到相關作為，是「因應任何可能的修法」，洪申翰指出，政院本就會對立院修法做情境評估，無論是除役、延役、核廢料處置，國家對核能專業人力的留任與需求，都不會因擁核和非核立場有所區分，各種情境都需要。