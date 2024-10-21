立院審憲法訴訟法 藍挾人數優勢表決初審通過送協商

立法院司法及法制委員會今天審查憲法訴訟法第4條條文修正草案等案，民進黨立委質疑此修法會癱瘓憲法法庭，國民黨立委予以駁斥。委員會進行約9.5小時，國民黨立委挾人數優勢表決勝出，初審通過，但條文均保留送協商。

立法院司法及法制委員會今天審查國民黨立委翁曉玲等人所提憲法訴訟法第4條、第95條條文修正草案，司法院副秘書長黃麟倫等人列席並備質詢。翁曉玲修法版本增訂，大法官「現有總額」是憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位。

司法院書面報告指出，若依照修法草案，將導致大法官於可預見的諸多情形不能行使職權，憲法法庭將被剝奪權限，恐實質凍結大法官解釋憲法權責，建議不予修正。

會議從上午9時開始，藍綠經過二輪、150分鐘的程序發言及會議詢問後，國民黨立委羅智強等人提案，希望停止程序發言及會議詢問，並挾人數優勢表決通過。

過程中藍綠立委隔空交火，並分別拿出手舉牌，上面寫著「立法凌駕司法，藍白癱瘓憲法法庭」，或是「反對擁賴大法官、酬庸大法官」等標語。

民進黨立委吳思瑤等人主張先審大法官人事同意權案，也要召開公聽會再討論修法。

詢答階段於下午3時結束，休息30分鐘後繼續開會，進入「大體討論」，藍綠立委再度分別論述，像是民進黨立委莊瑞雄、沈發惠再度呼籲，此次修法事關重大，應召開公聽會，聽取外界意見。

翁曉玲指出，她之所以提案，是希望讓憲法訴訟制度更加健全，及憲法法庭的組成、開會、評判等，都能更加嚴謹且經過多元討論，也沒有要對付大法官、沒有要癱瘓憲法法庭、不是要杯葛大法官人事同意權案，如果讓釋憲權更加健全不是更好嗎。

吳思瑤則說，從立法院上會期的國會擴權法案開始，國民黨團開始針對憲法法庭劍指大法官，況且過去憲法訴訟法立法及修法時，都有召開公聽會。

會議進行到下午4時30分許，翁曉玲提案停止討論，進行舉手表決，在現場藍綠立委以5比5打成平手下，會議主席、國民黨立委吳宗憲表示贊成提案，因此停止討論。

此外，鑒於開會時間到下午5時30分止，國民黨立委希望延長開會時間到議程討論事項處理完畢為止，該提案也通過。

下午5時4分進入逐條審查階段，關於第4條的部分，3位立委發言後，國民黨立委提案停止討論並保留條文，吳思瑤高喊沒有討論就要表決。表決結果藍綠仍以5比5平手，吳宗憲則表達贊成之意，因此停止討論並保留。

現行憲法訴訟法第95條條文規定，「本法自公布後3年施行。本法修正條文施行日期，由司法院以命令定之」。翁曉玲的修法版本則為「本法修正條文施行日期，自公布日起施行」。

討論第95條條文時，吳思瑤說，在第4條條文討論時，她多次舉手想要好好討論，卻被舉手表決閹割掉，上會期國會擴權法案的負面案例再次發生。

吳思瑤發言告一段落後，吳宗憲說，在吳思瑤發言時，國民黨立委提議停止討論並保留交付協商。表決結果，民進黨立委再敗，現場藍綠立委吵成一團，民進黨立委沈伯洋高喊沒收討論等口號。吳宗憲於傍晚6時22分宣布散會。