政院版從缺！財劃法初審朝野交鋒 立院財委會擬2周後續審查

立法院財政委員會今天審查財劃法修正草案，目前累計共計22案，但尚無行政院版，朝野立委一整天開會下來，從會議詢問、程序發言，到廣泛討論，幾輪發言交鋒，並於廣泛討論告一段落之後暫時收場，決定擇期繼續審查，預計於2周之後繼續審查。

財委會本會期召委、國民黨立委陳玉珍2周前輪值召委時，安排財委員會召開財劃法修正草案公聽會。她本周再度輪值財委會召委，安排今天繼續審查財劃法修正草案。陳玉珍說明，她輪值召委時會繼續安排審查財劃法修正草案，直到審查通過為止，但也一定會讓大家對財劃法修法暢所欲言，充分表達意見。

民進黨立委林楚茵表示，財劃法倉促修法非地方之福，因為財劃法修法不僅涉及錢的分配，更攸關事權的分配，財劃法逐條審查前應與地方政府達成共識。

林楚茵指出，地方政府拿錢要辦事，地方政府拿了資源後要做哪些事，要怎麼做運用，跨縣市預算怎麼執行，很多政策需要跨縣市通盤規畫，不是單獨數人頭，如果各縣市都從本體主位進行政策推動，不僅可能多頭馬車也難以期待有大建設。

林楚茵也質疑，地方政府沒有提升國防的能力。地方政府瓜分中央預算後，中央將難有預算提升台灣國防能力，弱化台灣國防就是在唱和中國、讓中國成為最大受益者。

國民黨立委王鴻薇提到，現在的財劃法是「不患寡而患不均」，整個分配完全不公平。以六都來看，台北市永遠都是分到最少的，而綠營執政的台南市、高雄市則一直位居前2名，難道財政分配是看顏色來分配。

王鴻薇強調，地方政府長期仰中央鼻息，財劃法的修法已經是迫在眉睫，財政部應該趕快提出版本。

民眾黨立委黃珊珊談及，民眾黨修法有2大堅持。民眾黨版約增加新台幣2700億元，對地方只會多不會少，以堅持不影響中央正常政事支出為先。另外，堅持各地方政府分配到統籌分配稅款及一般性補助款的加總絕對金額不會比現況少。

財政部長莊翠雲因為參加亞太經濟合作會議（APEC），請假未列席今天立法院財委會。財政部次長阮清華今天在財委員會答詢時說明，財劃法必須考量長治久安，兼顧地方需求與中央財政韌性，希望達到雙贏；修法要有共識，錢和事權分配應該要一併討論，還沒有更好的之前，也許現在是最好的，不要愈修愈差。

阮清華解釋，他認為目前的幾個修法版本，都沒有比現在的財劃法好，因為現在的公式基本上有調節盈虛、截長補短機制，反觀很多修法版本，這些制度都沒有了，財政努力、財政紀律也沒有了。

民進黨立委李坤城質詢，若按國民黨版本，中央減少4080億元，對中央的影響如何。行政院主計總處主計長陳淑姿指出，明年度中央總預算編列3.1兆元，扣法定義務支出1.8兆元，剩下約1.2兆，而明年編列一般性補助款2501億元、計畫型補助款2911億元，若再多給縣市4080億元，中央只剩3000多億元可用，對中央的業務影響很大。

今天會議主席陳玉珍於審查財劃法修正草案「廣泛討論」告一段落之後宣告，擇期繼續審查。陳玉珍表示，請財政部趕快提出版本，2周之後繼續審查財劃法修正草案。