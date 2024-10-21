林信義任APEC領袖代表 朝野立委同稱合適人選

總統府宣布由總統府資政林信義，代表出席2024年APEC領袖會議。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，林信義非常適任，相信會有好表現；民眾黨立委張啓楷說，林信義是合適人選，樂觀其成；國民黨團則表示尊重。

今年亞太經濟合作會議（APEC）將於11月在秘魯利馬舉行，總統府今天宣布由台杉投資管理顧問公司董事長林信義，代表出席2024年亞太經濟合作經濟領袖會議。總統府指出，林信義曾3度參與APEC會議，2005年獲時任總統陳水扁指派，擔任領袖代表，皆圓滿達成任務。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇受訪表示，指派APEC領袖代表是總統的職權，而林信義過去在扁政府時期，也曾經擔任過APEC領袖代表。對於總統府宣布由林信義擔任APEC領袖代表，國民黨團表示尊重。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，林信義在2005年曾任領袖代表，過去也曾擔任行政院副院長，主管經濟事務，對APEC並不陌生，對經濟事務及經濟政策也是專家，尊重總統府這項安排，相信一位對經濟事務有專長的人，一定可以替台灣做最好的發聲及代言。

吳思瑤說，非常遺憾中國持續打壓台灣，及主辦國秘魯受到中國壓力，否決先前的前副總統陳建仁，沒有辦法代表台灣出席今年的APEC，希望未來能夠順利，以林信義在專業上，在國際論壇會議參與頗有經驗，是非常適任的，相信林信義會有好的表現。

民眾黨立委張啓楷晚間透過新聞稿表示，林信義來自產業界，是資深財經專家，他肯定林信義是合適的人選，希望林信義能不負民眾期待，和與會者交流對話，提升中華民國的國際能見度，讓世界再次看見台灣，樂觀其成。

張啓楷指出，林信義最讓人印象深刻的應該就是2000年民進黨首次在中央執政，前總統陳水扁請國民黨籍的唐飛組閣，並從產業界延攬無黨籍的林信義出任經濟部長，林信義以專業經理人身分入公門，後來也沒有讓民眾失望。

張啓楷說，2005年林信義就曾任領袖代表前往南韓釜山參加APEC高峰會，當時林信義曾與時任中共中央總書記胡錦濤、美國總統小布希等各國領袖交流互動，表現不卑不亢，想必民眾記憶猶新。