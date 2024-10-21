憲法訴訟法朝野交鋒 關鍵條文保留協商

立法院21日審查國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，藍綠黨團都進行甲級動員，但雙方並未在一早進行表決，而是相互程序發言各抒己見。民進黨立委吳思瑤強調，多個民團已經表達對翁曉玲提案的擔憂，呼籲在野黨看見民意，且修法前應召開公聽會。但翁曉玲回應，賴清德提名不適任的大法官，立法院不可能接受。案子爭辯到傍晚仍無共識，最終經過表決，藍營以5比4票數將第4條停止討論並保留協商。

綠批在野干涉司法

立法院司法法制委員會21日排審《憲法訴訟法》修法草案，提案的翁曉玲希望將大法官釋憲的法定總額變成15人，但由於司法院人事尚未表決，未來恐讓司法院無法運作。兩黨立委一早就趕往委員會，並拿出各自的手板擺在桌上，針對憲法訴訟法草案、是否召開公聽會、大法官人事同意權、表決門檻、施行日期等等進行各種程序發言。

「這對台灣憲政法治來說是場核爆！」民進黨立委吳思瑤不滿強調，修法草案於18日快速排案、列入21日的議程之後，大量司改團體迅速發布連署聲明，反對司法院長懸缺、拒絕憲法法庭停擺，並呼籲若是在大法官任期將至的敏感時機，倉促提出《憲法訴訟法》修法，就是有意透過立法權干預司法權運作。

藍憂少數大法官專斷

但翁曉玲不滿回批，若總統賴清德提名的人選好，就不會有「大法官缺額」的問題，她只希望設定表決門檻，就是避免少數幾位大法官就可以決定。翁曉玲提醒，2024年憲判字8號「死刑」判決只針對4條死刑條文作出判決，但未來還有許多涉及死刑的判決，大法官又可能作出死刑違憲的判決。

「不能因為死刑存廢的案件，就認為大法官是民進黨的打手！」民進黨立委莊瑞雄反駁，過去萬年國會、副總統兼任行政院院長都是大法官會議的解釋才處理，當時也沒人說大法官毀憲亂政，但如今的憲法訴訟法草案，應經過公聽會，否則員額、表決門檻、施行日期衝擊相當大。

籲賴清德重新提名

不過國民黨立委林思銘質疑，難道大家贊成由少數大法官就決定重要憲法法律案的憲法觀點？憲法法庭應有多元意見，當初的法律漏洞造成只有幾名大法官的「管見」就可以作出裁判，不符合民主法治原理。他強調，若擔心大法官有缺額，應該是賴總統要儘速提名合適人選，否則立法院不是「立法局」，不會照單全收。

下午重啟討論後，民進黨立委都紛紛提議，要求在修法前先召開公聽會。民進黨立委莊瑞雄強調，相關修法事關重大，應該召開公聽會討論，反正到後來藍白多數下，法案還是高機率會過，但傷害的卻是人民的最終救濟權益，包括大法官受理案件的權限恐遭限縮。

綠營議事發言杯葛

同黨立委沈發惠也說，在野黨不審查就拒絕名單，而且還提修法就是要癱瘓《憲法法庭》，他提議先審查大法官人事同意權，才有修法的前提。在後續逐條討論的階段，包括翁曉玲、民進黨立委沈發惠與莊瑞雄等人都進行討論發言，但到後來吳宗憲直接決定表決結束議程，引發民進黨立委不滿，痛批尚未完全逐條討論就要表決。

最終藍營以5比4的票數，關鍵的第4條停止討論並保留到後續協商。

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