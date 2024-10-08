國安曝雙十後共軍軍演 學者：為兩岸緊張升高打預防針

國安官員透露，中國大陸可能在賴清德總統國慶演說後，在台灣周邊發動「聯合利劍-2024B」軍演。學者分析，賴政府的動作很明顯是為兩岸緊張升高打預防針，降低如果軍演對台灣社會心理的衝擊，同時更打算凸顯台海有事就是大家有事。

淡江大學國際事務與戰略所教授李大中分析，賴政府刻意在國慶演說前夕向外界釋放訊息，首先是打預防針，一方面意謂國安單位有能力掌握對岸軍事動向，另一方面，如果真有軍演出現，可降低對台灣社會心理的衝擊。

其次，國安人士放話，想要突顯問題不在賴清德的國慶演說內容，也不在賴的強硬路線，癥結是北京一心一意要對民進黨政府全方位施壓。賴政府也想藉此連結台海與區域，強調北京的舉措是針對整個亞太區域和平與穩定，台海安全不僅是台海，台海有事就是大家有事。他推估國慶演說的主軸不出520就職演說的脈絡，兩岸關係頂多維持現在的緊張程度，看不到緩解的跡象。

李大中指出，民進黨政府放話的時機，可能也和聯合報公布的「兩岸關係年度大調查」有關。這份民調顯示國人對於總統上任四個月以來的直觀感受，賴的兩岸路線與定調，包括賴引以為傲的互不隸屬主張，並未如同民進黨政府這四個月來所宣傳的那樣受主流民意肯定與歡迎，尤其是多數民眾希望兩岸維持溝通管道，並增加彼此經貿連接，但對比兩岸當前的真實情況，這對賴清德而言，無疑是重大警訊。

他指出，民調顯示：54%民眾不滿意賴的兩岸論述，對賴在兩岸關係的處理，有44%民眾滿意、43%民眾不滿意，至於兩岸是否需要持續溝通的管道，有87%民眾認為需要；另有41%民眾期待兩岸經貿關係持續增加。這些都不符合賴政府的主觀期待與宣傳，所以國安人士選擇此時此刻出手。

李大中提醒，美中正處於長期與複雜的戰略競爭，華府對於美中關係與對台政策有整體的考量，基本上要能夠大程度符合美國的戰略利益。美國非常支持台灣，希望維護台海的和平穩定，台灣對於美國的戰略佈局也非常關鍵，但不代表台灣可以為所欲為。