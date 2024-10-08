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綠委爭取高雄災損全品項救助 卓榮泰：農業部早有計畫

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

山陀兒颱風重創高雄，地方農漁業損失慘重，行政院長卓榮泰今天說，風速達到一定持度，對於全品項的救助，本來就是早有的計畫，至於申報免現勘的部分，農業部的App有照相平台，只要上傳照片就能認定損害。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委林岱樺指出，高雄市在短短兩個月內，接連遭受凱米、山陀兒颱風的重擊，農漁業災損達到4億5000萬元，未來甚至還會再上升，針對災損狀況的核定，是否能夠做到從優、從寬、從速，免勘災提供照片，同時做到農漁業全品項救助。

卓榮泰答詢時說，風速達到一定程度，針對全品項的救助，本來就是農業部的計畫，這次在屏東也是這樣處理，至於免現勘的部分，農業部的App有照相平台，總是要有個依據、拍照傳上去，認定該地點有這樣的損害。

林岱樺也提醒，今年4月3日花蓮發生大地震，政府補助花東農產品運輸，實質上每戶額度限制僅100箱，希望政府的美意執行到後端，不要出現農民感受跟政策落差的遺憾。

災損 農業部 颱風

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