蔡英文卸任前賣土地 蔡辦：方便共同持有人財產管理

根據前總統蔡英文卸職時的財產申報資料，她原本交付信託的1筆台北市松山區延壽段土地，在今年2月間完成買賣。蔡英文辦公室表示，買賣價金均依規定存入信託專戶，而會出售持分，是為讓共同持有人能單獨所有，方便其財產管理及運用。

監察院今天公布蔡英文卸職時的財產申報資料，存款為新台幣1億345萬餘元，較民國112年11月申報的6298萬餘元增加逾4047萬餘元；其中原本交付信託的1筆台北市松山區延壽段土地，在今年2月間完成買賣。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天透過文字說明回應媒體提問表示，蔡英文此項財產申報的變動，是將原有土地持分出售予共同持有人單獨所有，以利其財產管理及運用。

蔡舒景強調，相關出售所得買賣價金均依規定存入台灣銀行公職人員強制信託專戶，並依法向監察院申報在案。