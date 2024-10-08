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查京華城金流 檢廉傳喚東森王令麟、博弈教父陳盈助

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
檢廉偵辦京華城弊案，今天以證人身分約談東森集團總裁王令麟。記者葉信菉／攝影
檢廉偵辦京華城弊案，今天以證人身分約談東森集團總裁王令麟。記者葉信菉／攝影

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，全力爬梳台北市前市長、民眾黨主席柯文哲可疑金流，檢廉今天以證人身分約談東森集團總裁王令麟、東森電視總裁張高祥，曾任東森集團多項要職的基隆市副市長邱佩琳，以及「博弈教父」陳盈助共11人作證，據了解，檢廉主要是希望了解企業捐助柯文哲或民眾黨政治獻金的模式，以助釐清民眾黨周圍組織相關金流。

檢廉全力清查柯文哲與民眾黨周圍組織金流後，發現以王令麟為首的東森集團高層，疑似也有捐款給柯文哲和民眾黨周圍組織，手法與威京集團沈慶京相當類似，因此今天特別以證人身分傳喚王令麟等人作證。王令麟移送北檢複訊時，面對媒體追問，僅面帶微笑揮揮手，沒有回應任何問題。

至於被稱為「博弈教父」的陳盈助，曾因經營萊盛娛樂城博弈平台及洗錢，為境外賭客以人民幣兌換遊戲幣，從事運動簽賭，再以第三方支付賭金方式，讓檢方難以查緝，最後讓他將繳納天價10.5億元緩起訴金引起熱議。事後陳盈助在地方享有善名，與藍綠各自交好，今天作證究竟是單純政治獻金，或與地下洗錢有關？還待檢廉進一步釐清。

檢廉偵辦京華城弊案，今天以證人身分約談「博弈教父」陳盈助共11人作證。記者葉信菉／攝影
檢廉偵辦京華城弊案，今天以證人身分約談「博弈教父」陳盈助共11人作證。記者葉信菉／攝影
檢廉偵辦京華城弊案，今天以證人身分約談曾任東森集團多項要職的基隆市副市長邱佩琳。記者葉信菉／攝影
檢廉偵辦京華城弊案，今天以證人身分約談曾任東森集團多項要職的基隆市副市長邱佩琳。記者葉信菉／攝影

柯文哲 民眾黨 王令麟

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