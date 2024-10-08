【重磅快評】韓國瑜唇語沒說的事 賴清德聽得進去嗎？

賴清德總統在國慶晚會拋出「祖國論」，有媒體人解讀他與立法院長韓國瑜互動時的「唇語」，指韓對賴說「講的非常好！」韓今天在電台連線時坦言，當下聽到賴說中華民國生日快樂時覺得很開心，但聽到祖國論時「比較燒腦」，盼賴勇敢凍結台獨黨綱，朝野攻防只限內政，國家格局將不同。這番話說在國慶演說、朝野和解飯前夕，賴清德會聽得進去嗎？

資深媒體人李艷秋表示，如果她讀唇語的技術沒退步，相信國慶晚會中韓國瑜對演講完的賴清德說「講的非常好」，配上肯定的點頭及誠懇的表情，認為韓是認真贊同賴的講話、而不是虛偽客套。至於韓認為賴哪裡講得非常好，就要由韓自己來開示了。

韓國瑜大概是聽到了李艷秋的解讀，今早安排電台連線時作了一番表白，算是「唇語補充版」。韓除坦言當時被賴說中華民國生日快樂「嚇了一跳」，因為原本以為賴會重申兩岸互不隸屬等，他相當感動；至於賴拋出「祖國論」，確實饒舌、燒腦，必須回去想想背後思維是什麼。

韓國瑜並加碼表示，現在三黨不過半，如果大家認同中華民國，兼任民進黨主席的賴清德能勇敢把台獨黨綱凍結，國內就不會再有國家認同問題，政黨攻防只限於內政、資源分配，國家格局就會完全不一樣，因此他密切關注賴清德在國慶日當天會如何闡述對國家的看法。

韓國瑜前半段的表白，大致和李艷秋的解讀差不多，但李並沒有解讀到韓聽到祖國論後的「燒腦」。韓為避免誤會，只得再上電台補充說明，他點頭肯定的只是賴的前半段說法，但賴後半段的祖國論只是讓同溫層歡欣鼓舞，但反對的人則怒氣衝天。韓的補充說明，相當程度把國慶拉回來中華民國生日快樂的主軸，這是不得不為的補救。

但真正重點仍在韓國瑜後半段的加碼談話，如果此刻賴清德是真心認同中華民國，那凍結台獨黨綱似乎是兼任民進黨主席的賴清德當下最應該要做的事，否則一手認同中華民國，一手又緊抓台獨黨網不放，是要國人相信那一個才是真正的賴清德？如果政黨攻防真能回到內政、資源分配，這場朝野和解飯也才有意義。

遺憾的是，賴清德在國慶演說之前拋祖國論，民進黨政府上下忙著為他消毒，透過外媒引述國安人士說法，稱無論賴在國慶日發表什麼言論，中國大陸都會以演說內容為藉口，將進行中的演習包裝為「聯合利劍-2024B」軍演；行政院長卓榮泰也說，國慶日當天會提高安全監控，不會對人民造成任何威脅，呼籲對岸有所節制。

但問題是，海軍司令唐華日前才接受《經濟學人》專訪，稱總統上任後，解放軍以蟒蛇戰略施壓，隨時可封鎖台灣，「不過我方始終保持克制，避免出錯讓共軍找到鎖台藉口」。如果要軍方始終保持克制，但賴清德卻不斷放火，連國慶演說也要先放祖國論試水溫，然後上下忙著為他消毒、打預防針，還怕中共找不到鎖台藉口？

韓國瑜這回不用媒體人代為解讀唇語，直接透過廣播說要賴清德凍結台獨黨綱，不僅說給賴聽，也說給民進黨人聽，如果做不到，中華民國這塊招牌只是賴清德拿來強推兩國論並謀取政治利益的道具而已，不管賴清德說幾遍中華民國生日快樂，多數國人真的很難快樂起來。