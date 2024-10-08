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晚宴新任無任所大使 林佳龍：總合外交重要一環

中央社／ 台北8日電
外交部長林佳龍（左7）7日晚宴新任無任所大使並合影，圖為外交部政務次長吳志中（左2）、布興．大立（左3）、劉柏君（左4）、吳運東（左5）、宋光夫（左6）、簡又新（右7）、芙厄阿布達爾（右6）、唐鳳（右5）、王寶宗（右4）。圖／外交部提供
外交部長林佳龍（左7）7日晚宴新任無任所大使並合影，圖為外交部政務次長吳志中（左2）、布興．大立（左3）、劉柏君（左4）、吳運東（左5）、宋光夫（左6）、簡又新（右7）、芙厄阿布達爾（右6）、唐鳳（右5）、王寶宗（右4）。圖／外交部提供

外交部林佳龍7日晚宴新任無任所大使，林佳龍表示，無任所大使是「總合外交」重要的一環，期盼無任所大使成為台灣提升國際地位和拓展國際空間的一大助力。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍7日晚宴新任無任所大使，感謝他們為外交工作打拚，協助拓展台灣外交，並就未來工作目標交換意見，出席的無任所大使包括吳運東、簡又新、唐鳳、芙厄阿布達爾、布興．大立、王寶宗、宋光夫及劉柏君，外交部政務次長吳志中陪同出席。

林佳龍致詞時表示，總統賴清德和外交部都非常重視無任所大使，賴總統上任後首次聘任無任所大使的專業領域涵蓋醫藥公衛、環境永續、數位經濟、數位治理、原住民族事務、宗教、產業、運動外交和性別平等多元議題，相信未來能在各個專業領域代表台灣發聲，讓台灣為國際社會做出更多具體貢獻。

林佳龍強調，外交部推動「總合外交」全力落實賴總統的價值外交理念，並以民主、和平、繁榮三大支柱，與友邦及理念相近國家共同維護區域和平與繁榮；無任所大使是「總合外交」重要的一環，未來將肩負重要任務，外交部將在各方面全力支援，期盼無任所大使成為台灣提升國際地位和拓展國際空間的一大助力。

與會的無任所大使均強調，將協助台灣在全球議題上持續發聲，從各自專業領域為台灣外交打拚，並協助台灣非政府組織（NGOs）和工商團體等強化與國際社會的鏈結，全力配合政府推動外交工作。

唐鳳 外交部 林佳龍

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