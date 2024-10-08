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陸籍夫婦西門町鬧事遭強制出境 陸委會允加強簽證管理

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）及陸委會主委邱垂正（右）今天出席立法院總質詢備詢，邱垂正表示陸委會一直有跟國台辦保持聯繫管道。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）及陸委會主委邱垂正（右）今天出席立法院總質詢備詢，邱垂正表示陸委會一直有跟國台辦保持聯繫管道。記者潘俊宏／攝影

在台港人團體日前在捷運西門町站出口廣場宣講，遭中國大陸姚姓夫妻破壞旗幟並出言挑釁。移民署日前派員強制將姚姓夫妻送往機場搭機返陸。陸委會主委邱垂正今天在立法院答覆民進黨立委王美惠質詢時表示，未來會加強簽證核發管理。

2名中國人日前在西門町藉故滋擾在台港人活動並發生衝突，且他們坦承9月底入境時，就已知道要前往探視的在台親人已於7月返回中國，明顯不符向台灣申請入境的探親事由。

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。王美惠質詢時表示，這是很嚴重的事，等於申請來台探親的條件已不存在，要求相關單位在未來核發許可時，應該更嚴格去審核。

內政部長劉世芳表示，移民署與台北市警局當天已做處理，發現2人到台灣目的與原先申請文件不符，第二天已請相關人士搭機返陸，並已經註記，「表示他在台灣做跟原來目的不同的事情，絕對要禁止他再來」。

邱垂正答詢時表示，現行對大陸人士來台探親的簽證核准期間都是發證6個月內有效，專業人士、商務人士亦同。由於姚姓夫妻申請探親時，在台親人仍在，來探親後親人已經返陸，與核准的許可目的不合，將取消入台許可與入台證，並立即強制出境。

邱垂正也表示，對於簽證核發管理，陸委會將加強，包括用抽查等機制。

探親 移民署 邱垂正

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