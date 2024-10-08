國合會基金翻轉人生 史瓦帝尼婦人將女兒取名「台灣」

國合會提供非洲友邦史瓦帝尼「婦女創業小額信貸循環基金」，其中一名貸款申請者特地將3月出生的女兒取名為「台灣」，為感謝台灣翻轉她的人生旅程。

外交部上午舉行例行記者會，國合會副秘書長謝佩芬「初登板」進行業務簡報，並回答媒體提問。

謝佩芬指出，國合會駐史瓦帝尼王國技術團1月起協助史國管理並運用政府提供的100萬美元「婦女創業小額信貸循環基金」，雙方於9月20日舉行成果發表會，由駐史瓦帝尼公使崔靜麟與史國商工暨貿易部長卡馬洛（Manqoba Khumalo）共同出席。

謝佩芬提及，「婦女創業小額信貸循環基金」首批貸款申請者中，來自Lubombo省的婦人瑪布札（Nomfundo Mabuza），3月以約史鍰2萬元貸款購得優良玉米及蔬菜種子，透過擴大栽培面積與提升栽培技術，讓收入翻倍達史鍰5萬元，並於9月還清全額貸款。

謝佩芬特別指出，瑪布札受益期間產下一名女嬰，特將女兒取名為「台灣」（Taiwan），表達台灣對當地的協助，以及為她帶來翻轉人生旅程的感念。

謝佩芬說明，「婦女創業小額信貸循環基金」透過成立Kuyenteka合作社加上當地政府部門及學校協力，扶植史國微型企業輔導機構，並訓練當地婦女具備企業經營及產品銷售能力。

謝佩芬說，Kuyenteka合作社現有社員超過500名，除依據明定的還款流程確實執行，並積極提醒借款社員如期還款，建立受益戶理財觀念，並建立利息獎勵機制；該合作社近期導入數位資訊系統（MAMBU），有效提升合作社管理效能。

謝佩芬提及，「婦女創業小額信貸循環基金」3月起陸續接獲申請，截至9月計有270戶貸款受益戶，累積貸款金額史鍰511萬3651元（約計29萬6845美元），主要受益戶來自史國Hhohho省及Manzini省，分別有101及68戶。