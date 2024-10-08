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社宅租金 國土署：規畫依經濟能力分級計算

中央社／ 台北8日電
都更與社宅進度如火如荼進行。圖／聯合報系資料照片
都更與社宅進度如火如荼進行。圖／聯合報系資料照片

民間團體今天主張，社宅應依收入能力訂定分級租金。國土署表示，規畫依不同所得的經濟能力分級計算租金，建立更公平的租金分級制度；以財產計算可負擔能力部分，會再與地方政府討論。

OURs都市改革組織、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等民間團體及朝野立委今天舉行記者會，要求內政部應依住宅法規定，落實依收入能力訂定分級租金，以及社宅租金調整應以辦法或自治法規定。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，目前規畫依經濟能力合理收費方式，強化社宅對弱勢家庭的照顧，除預計提供低收入及中低收入家庭，採中古屋市場租金以租金優惠折數計算外，也規畫依不同所得的經濟能力分級計算租金，盼建立更公平的租金分級制度，並符合國際公認的可負擔衡量指標，不致造成租金過高。

國土署說，民團建議社宅租金納入「以財產計算可負擔能力」，因涉及各主辦機關的執行層面，後續仍須與各地方政府溝通，待取得一致共識後，再行評估是否納入分級收費原則，進行統一規範。

國土署 社宅

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