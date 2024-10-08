朝野討論2758號決議聲明 民眾黨團版交韓國瑜協商

朝野過招2758號決議聲明，3版本均逕付二讀待協商。台灣民眾黨立委陳昭姿今天召集協商，討論民眾黨團相關提案，經60分鐘左右溝通，藍綠白無法達成共識，因此將本案交立法院長韓國瑜協商。

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，引發討論。

立法院新會期於9月20日開議，朝野黨團當天在院會都提出對2758號決議聲明，民進黨立法院黨團聲明堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並呼籲聯合國儘速接納台灣。國民黨立法院黨團呼籲聯合國接納中華民國重返。民眾黨團要求行政院對國際參與進行報告。韓國瑜當時裁示，3黨團聲明都逕付二讀並交付協商。

陳昭姿今天主持朝野協商，討論民眾黨團提案版本，藍綠白均有立委出席。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨是第一個倡議國會聯合聲明的黨團，而且面對國際民主同盟國家「2758號決議撥亂反正」，台灣作為當事人，當然不能置身事外，台灣不能已讀不回、更不能已讀亂回，必須要已讀慎回。

國民黨立委羅智強表示，朝野一起努力開拓中華民國的外交空間，國民黨樂觀其成，更何況總統賴清德都願意拋棄台獨神主牌、直接說中華民國是祖國，擁抱中華民國，請民進黨團跟上腳步，以中華民國的身分來反對2758號決議及重返聯合國。

在場民進黨立委不滿羅智強扯上賴總統，多番言語交鋒，包括民進黨立委蔡易餘稱國民黨的提案是來亂的，民進黨立委洪申翰說尋求共識過程，應該以國會為主體來討論。吳思瑤則認為國民黨不想解決問題，也說民進黨團的內容跟民眾黨團比較接近，不會放棄持續溝通對話，既然這是立法院的聯合聲明，建議3個版本一起交韓國瑜協商。

羅智強反擊指出，這是一件很嚴肅的事情，民進黨不要以為別人提的案子就是來亂，反倒是國民黨的方案最好，民進黨的提案才是來亂的。

會議進行60分鐘許，在場立委對於聲明的文字內容無法達成共識，陳昭姿裁示，本案無法取得三黨共識，但大家把心裡的話表達出來，這個案子就交請韓國瑜協商。