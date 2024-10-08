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暗酸前朝？蔣萬安曝停工發函詢問原因：沒依法行政今天才發生問題

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
京華城工地遭北院裁定假扣押，北市府是否會要求京華城勒令停工，議員質疑法條已寫很清楚，若停止施工勘驗，若違法繼續施工就可勒令停工，為何市長蔣萬安還要「多此一舉」發函問北院、北檢，蔣萬安強調，是確認公務人員依法行政。記者林麗玉／攝影
京華城工地遭北院裁定假扣押，北市府是否會要求京華城勒令停工，議員質疑法條已寫很清楚，若停止施工勘驗，若違法繼續施工就可勒令停工，為何市長蔣萬安還要「多此一舉」發函問北院、北檢，蔣萬安強調，是確認公務人員依法行政。記者林麗玉／攝影

京華城工地遭北院裁定假扣押，北市府是否會要求京華城勒令停工，成為議會開議焦點，民進黨議員簡舒培今質疑，法條已寫很清楚，若停止施工勘驗，若違法繼續施工就可勒令停工，為何市長蔣萬安還要「多此一舉」發函問北院、北檢。蔣回應，目前已停止施工勘驗，若京華城違法施工就會勒令停工，詢問北檢是為確保一切依法行政，「就是太多沒有依法行政今天才發生問題」。

簡舒培表示，「建築法」87條提到，如果停止施工勘驗，若建商仍違法繼續施工必要時可勒令停工，法條明明寫得很清楚，為何蔣還要發函北檢、北院詢問是否可以停工，還問如果繼續施工會不會影響扣押，如果地院或北檢回答非權責，「蔣萬安是否會勒令停工？」

蔣萬安表示，依照現在建築法令及內政部函釋，如果法院扣押，建築主管機關就不予施工勘驗，如果京華城違法施工，就會依「建築法」56、87條勒令停工。

蔣萬安說，內政部函釋目前市府權利只有禁止施工勘驗，但是否可以勒令停工沒有法可以依據，市府發函主要是確認是否法院認為現階段應該要停工，捍衛公務人員要依法辦理，「今天就是發生了太多沒有依法行政才發生問題。」

京華城案 北市府 簡舒培 蔣萬安

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