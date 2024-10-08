吐瓦魯總理伉儷來台參加國慶 將訪高雄談漁業合作

外交部表示，吐瓦魯國總理戴斐立伉儷今天率團訪台出席國慶慶典活動，期間將會晤總統賴清德，外交部也將安排訪團南下高雄，深化台吐雙邊漁業合作。

外交部今天發布新聞稿指出，吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷應政府邀請，於8日至12日率團訪台出席國慶慶典活動，展現對台吐邦誼的重視，外交部表達誠摯歡迎；8日上午抵台時，外交部長林佳龍代表政府前往接機。

外交部表示，此行是戴斐立2月上任後第二次來訪，充分彰顯台吐高層交流密切及兩國篤實邦誼；訪台期間將會晤賴總統、出席外交部長林佳龍晚宴，並以主賓身分參加國慶慶祝大會及酒會。

外交部也提及，外交部也將安排訪團南下高雄，拜會高雄市長陳其邁及出席台吐遠洋漁業合作交流茶會，以促進吐國與地方政府交流及深化台吐雙邊漁業合作。

外交部說，吐瓦魯國是台灣在太平洋地區建交歷史最悠久的友邦，台灣與吐瓦魯國邦誼篤睦，未來將持續在氣候變遷調適、資通訊、醫療衛生、基礎建設、婦女賦權等領域密切合作，共同促進兩國人民福祉及印太區域繁榮發展。