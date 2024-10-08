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保護關鍵技術與知識 駐斯洛伐克代表分享台灣經驗

中央社／ 布拉格8日專電

斯洛伐克代表李南陽昨天在羅馬尼亞分享台灣如何保護關鍵技術與知識產權。此為台灣首度與美國駐羅馬尼亞大使館合作，向羅馬尼亞學術界說明台、美對研究安全的重視，及與理念相同國家合作的重要。

此次科研安全研討會在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉辦，由布加勒斯特理工大學（NationalUniversity of Science and Technology PolitehnicaBucharest）、美國駐羅馬尼亞大使館及羅馬尼亞高等教育研究發展中心共同舉辦，為台灣首次與美國駐羅馬尼亞大使館及羅馬尼亞相關研究機構合作。

研討會目的在加強和鞏固羅馬尼亞的研究環境，確保研究成果的完整性及相關安全政策，李南陽受邀擔任開場主講者。演講者為胡佛研究所（HooverInstitution）研究員譚安（Glenn Tiffert），並邀研究所、大學及其他利益相關者的國家研究機構參與，促進互利與進步。

李南陽分享台灣產官學界各層面的經驗與案例，說明面對中國政治及經濟壓力下，台灣對知識產權的保護努力及措施。

李南陽表示，台灣的產業核心技術是經濟命脈，例如半導體技術，與理念相近國家進行合作時，也致力確認關鍵技術及知識不外流到第三方手上。台灣能於世界有經濟成果，歸功於知識的保護，重申台灣對該議題的重視。

李南陽受訪時表示，科技產業是台灣的產業優勢，十分高興有機會與羅馬尼亞分享台灣研究安全及知識產權的保護，並期待持續推動台灣與羅馬尼亞各領域的合作。

大使館 斯洛伐克 羅馬尼亞

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