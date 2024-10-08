立委籲倉儲業納管以保障消防安全 劉世芳：雙軌進行

立委質詢呼籲「倉儲業應納管以保障消防安全」。內政部長劉世芳今天表示，工廠管理輔導法確切管理工廠負責人，消防法保障消防人員安全；如果可以雙軌進行，未來大面積多種易燃物質必須申報，這樣才能真正管理倉儲安全。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。國民黨立委牛煦庭質詢時提及，民國111年桃園蘆竹美福倉儲大火，當時因為倉儲特殊構造，導致火場悶燒復燃，大火引導出關鍵問題「倉儲業應納管以保障消防安全」，但時至今日倉儲納管立法進度仍遙遙無期，倉儲定位不明確。劉世芳回應，倉儲要納進去，希望能夠納進去。

劉世芳表示，就消防員救災的角度來看，在工廠管理輔導法和消防法，要注意的是有關工廠儲存物資是否確實申報，尤其關於危險物質，這點從消防署角度已有加強。

她指出，倉儲和工廠或公司所在地，有時候距離比較遙遠，所以防火、滅火措施被忽略掉，這點會從工廠管理輔導法和消防法一起補足，跟縣市政府一起努力。

劉世芳表示，雙軌進行，工廠管理輔導法確切管理工廠負責人，消防法保障消防人員安全；如果可以雙軌進行，未來大面積多種易燃物質必須申報，這樣才能真正管理倉儲安全。

對於立委質詢，卓榮泰也回應，請內政部消防署跟地方政府加強合作。