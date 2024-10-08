快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

立委籲倉儲業納管以保障消防安全 劉世芳：雙軌進行

中央社／ 台北8日電

立委質詢呼籲「倉儲業應納管以保障消防安全」。內政部劉世芳今天表示，工廠管理輔導法確切管理工廠負責人，消防法保障消防人員安全；如果可以雙軌進行，未來大面積多種易燃物質必須申報，這樣才能真正管理倉儲安全。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。國民黨立委牛煦庭質詢時提及，民國111年桃園蘆竹美福倉儲大火，當時因為倉儲特殊構造，導致火場悶燒復燃，大火引導出關鍵問題「倉儲業應納管以保障消防安全」，但時至今日倉儲納管立法進度仍遙遙無期，倉儲定位不明確。劉世芳回應，倉儲要納進去，希望能夠納進去。

劉世芳表示，就消防員救災的角度來看，在工廠管理輔導法和消防法，要注意的是有關工廠儲存物資是否確實申報，尤其關於危險物質，這點從消防署角度已有加強。

她指出，倉儲和工廠或公司所在地，有時候距離比較遙遠，所以防火、滅火措施被忽略掉，這點會從工廠管理輔導法和消防法一起補足，跟縣市政府一起努力。

劉世芳表示，雙軌進行，工廠管理輔導法確切管理工廠負責人，消防法保障消防人員安全；如果可以雙軌進行，未來大面積多種易燃物質必須申報，這樣才能真正管理倉儲安全。

對於立委質詢，卓榮泰也回應，請內政部消防署跟地方政府加強合作。

內政部 劉世芳 卓榮泰 消防人員 消防員

延伸閱讀

卓榮泰：禁伐補償處理無定案 若循預算程序可以談

稱風災治水預算一刻不能等 卓榮泰坦言是明年

消防法、工輔法修法留缺口 卓榮泰允推動倉儲納管

王世堅喊撤飯桶數發部打詐App 卓榮泰：不會輕易上路

相關新聞

柯文哲貼身帳房赴日避風頭！許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案遭羈押已逾一個月多，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯的貼身帳房，綽號「橘子」的祕書許芷瑜…

曾交手過「橘子」許芷瑜 卓冠廷：她寧做偽證也要幫柯文哲出頭

民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押逾一個月，今天又傳出柯文哲貼身帳房許芷瑜「橘子」扮關鍵角色。民進黨發言人卓冠廷臉書表示，他曾和...

蔡英文賣土地 520離任財產申報款增4千萬

監察院今天公布最新財產申報，前總統蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加了4047萬元，主要增加在台銀信託專...

總統身價比一比 蔡英文土地多、賴清德背房貸、扁一言難盡

監察院今天公布前總統蔡英文最新財產申報，總財產差異不大，存款增加為賣地所得。縱觀近幾任總統身價，賴清德總統尚在背房貸；蔡...

京華城弊案延燒 王令麟以證人身份被約談

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，檢廉今天並以證人身分約談東森集團總裁王令麟，據悉為釐清民眾黨周圍組織相關金流，王令麟...

暗酸前朝？蔣萬安曝停工發函詢問原因：沒依法行政今天才發生問題

京華城工地遭北院裁定假扣押，北市府是否會要求京華城勒令停工，成為議會開議焦點，民進黨議員簡舒培今質疑，法條已寫很清楚，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。