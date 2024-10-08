快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城爛攤 發文北院確定停工是為自保？蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今赴議會施政報告。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今赴議會施政報告。記者林麗玉／攝影

京華城案，北檢聲請土地扣押已獲北院核准。市府昨已收到裁定書，昨也再度發文北院確定是否可停工？由於藍綠議員要求蔣萬安應立即勒令停工，蔣萬安今被問還要發文是否是怕國賠要自保？蔣表示，市府一定是要捍衛公務員依法行政。

蔣萬安說，現在京華城案，最新情形是法院已核准土地扣押，依照內政部民國60、66、67、75、100年的相關函釋，就是讓建築主管機關都發局不予施工勘驗，不予施工勘驗，建築法也都有相關規定，後續如果京華城未申報勘驗，就會依照建築法第56、87條就會勒令停工，非常清楚，一切依法行政。

蔣萬安今赴議會施政報告，對於京華城案是否停工？蔣萬安今天質詢前受訪表示，市府昨天已經發函北院，正等北院回覆，市府一定是依法辦理、依法行政，北市府有堅定的立場，也一定要捍衛公務人員依法行政。

媒體追問，是否對於前朝發給京華城的建照，還是得認帳？再度發文法院是否為了自保以免未來衍生國賠？蔣萬安說，北市府一定依照一切法律，相關函釋都有請局處同仁仔細研究過，所以大家其實很清楚，如果要勒令停工，就是有公安疑慮、未按圖施工、或違反都市計畫法。

京華城案 北市府 蔣萬安

延伸閱讀

北市人口9月跌破250萬了 陳宥丞曝蔣萬安期中施政危機

2千居民反對建禮儀大樓…議員籲找備案 蔣萬安：統籌做可行性評估

6月溝通至今仍無結果？秦慧珠指總統是雙城論壇最大障礙 蔣萬安回應了

坦言驚訝指數不低！蔣萬安曝聽賴清德「祖國論」真心話

相關新聞

柯文哲貼身帳房赴日避風頭！許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案遭羈押已逾一個月多，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯的貼身帳房，綽號「橘子」的祕書許芷瑜…

曾交手過「橘子」許芷瑜 卓冠廷：她寧做偽證也要幫柯文哲出頭

民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押逾一個月，今天又傳出柯文哲貼身帳房許芷瑜「橘子」扮關鍵角色。民進黨發言人卓冠廷臉書表示，他曾和...

蔡英文賣土地 520離任財產申報款增4千萬

監察院今天公布最新財產申報，前總統蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加了4047萬元，主要增加在台銀信託專...

總統身價比一比 蔡英文土地多、賴清德背房貸、扁一言難盡

監察院今天公布前總統蔡英文最新財產申報，總財產差異不大，存款增加為賣地所得。縱觀近幾任總統身價，賴清德總統尚在背房貸；蔡...

京華城弊案延燒 王令麟以證人身份被約談

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，檢廉今天並以證人身分約談東森集團總裁王令麟，據悉為釐清民眾黨周圍組織相關金流，王令麟...

暗酸前朝？蔣萬安曝停工發函詢問原因：沒依法行政今天才發生問題

京華城工地遭北院裁定假扣押，北市府是否會要求京華城勒令停工，成為議會開議焦點，民進黨議員簡舒培今質疑，法條已寫很清楚，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。