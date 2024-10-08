京華城爛攤 發文北院確定停工是為自保？蔣萬安這樣說

京華城案，北檢聲請土地扣押已獲北院核准。市府昨已收到裁定書，昨也再度發文北院確定是否可停工？由於藍綠議員要求蔣萬安應立即勒令停工，蔣萬安今被問還要發文是否是怕國賠要自保？蔣表示，市府一定是要捍衛公務員依法行政。

蔣萬安說，現在京華城案，最新情形是法院已核准土地扣押，依照內政部民國60、66、67、75、100年的相關函釋，就是讓建築主管機關都發局不予施工勘驗，不予施工勘驗，建築法也都有相關規定，後續如果京華城未申報勘驗，就會依照建築法第56、87條就會勒令停工，非常清楚，一切依法行政。

蔣萬安今赴議會施政報告，對於京華城案是否停工？蔣萬安今天質詢前受訪表示，市府昨天已經發函北院，正等北院回覆，市府一定是依法辦理、依法行政，北市府有堅定的立場，也一定要捍衛公務人員依法行政。

媒體追問，是否對於前朝發給京華城的建照，還是得認帳？再度發文法院是否為了自保以免未來衍生國賠？蔣萬安說，北市府一定依照一切法律，相關函釋都有請局處同仁仔細研究過，所以大家其實很清楚，如果要勒令停工，就是有公安疑慮、未按圖施工、或違反都市計畫法。