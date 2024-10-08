吐瓦魯總理：賴總統計畫來訪 吐國人民開心期待

總統賴清德今天會晤吐瓦魯國總理戴斐立訪問團，戴斐立說，賴總統有計畫要訪問吐瓦魯，吐瓦魯人民知道這個消息都感到非常期待、非常開心；戴斐立說，希望賴總統可以在吐瓦魯停留一晚，因為吐瓦魯晚上比白天更加漂亮。

賴總統今天在總統府會晤來台參加國慶大典的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）訪問團。

賴總統致詞提到，戴斐立在聯合國大會中提及吐瓦魯正面臨氣候變遷以及海面上升帶來雙重氣候威脅，同樣身為海洋國家，台灣感同身受，總統府已成立國家氣候變遷對策委員會，要凝聚各界力量，強化台灣因應氣候風險的調適機制，也希望跟各國加強交流，分享經驗和對策。

賴總統說，過去幾年來，台灣和吐瓦魯一起推動吐瓦魯海岸調適計畫等合作計畫，未來兩國將繼續攜手因應氣候變遷挑戰，也會在醫療衛生、農漁業、資通訊科技等領域建立更緊密合作關係，促進彼此繁榮發展。

戴斐立隨後致詞提到，台灣在吐瓦魯海岸調適計畫等方面，提供非常多幫助。

戴斐立說，他知道賴總統之後有計畫要訪問吐瓦魯，非常期待接待賴總統，希望賴總統親自看看吐瓦魯面對的挑戰困難，或許在實際體驗過後，有更多一層的情感連結。

對於氣候變遷與海平面上升議題，戴斐立說，科學家與專家預估，如果照現在的速率，26年之後、也就是2050年時，吐瓦魯有50%國土即將被淹沒；如果再過50年，也就是2100年，90%國土將被淹沒。

戴斐立表示，聯合國邀請他在9月高層會議談論吐瓦魯與海平面上升後果，因為全球有好幾億人都會受到海平面上升影響；那場高層會議結束後決定2026年時在聯合國大會將有關於海平面上升的宣言。

戴斐立說，他希望有宣言，之後變成國際法，他倡議2原則，第一個原則是就算海平面上升，這些已經被承認為獨立國家的國家，不應該因海水淹沒而讓國家消失；第二個原則是，海洋國界不應該因為海平面上升而消久，而應該持續根據海洋法維護這些邊界。

戴斐立表示，吐瓦魯海岸調適計畫有兩個任務，第一個是強化國家應對氣候變遷的韌性，第二個是希望有填海造陸，幫吐瓦魯恢復一些失去的國土，他要感謝台灣在這方面提供許多幫助。

他說，在基礎建設方面，台灣也提供吐瓦魯許多幫助，包括即將建設的國會大樓，以及班班有冷氣計畫，讓吐瓦魯學生在學校上課時可以吹冷氣。

戴斐立表示，520時他曾訪問台灣，回到吐瓦魯之後，他向吐瓦魯人民發表談話，並提到賴總統有計畫要訪問吐瓦魯，吐瓦魯人民都感到非常期待、非常開心。

戴斐立說，他知道現在正慢慢安排出訪行程，在台灣宣布之前，他也不好宣布日期，但吐瓦魯都非常期待，也希望賴總統可以在吐瓦魯停留一晚，因為，他覺得吐瓦魯「晚上比白天更加漂亮」，非常希望賴總統有機會欣賞夜間的吐瓦魯。